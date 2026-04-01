اهتزاز بزرگترین پرچم ایران در اجتماع مردم در ۱۲ فروردین

حجت‌الاسلام سید حسین آقامیری عضو شورای شهر تهران در این مراسم با بیان اینکه اسلام دین منحصر به جغرافیا نیست، گفت: اسلام قرار است تفکری بر همه عالم باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: اهتزاز این پرچم فقط یک پرچم نیست، بلکه اهتزاز عزت و شرافت است. در طول این جنگ اصلی‌ترین اتفاقی که افتاده شکسته شدن ابهت استکبار عالم‌ بود. این روزها دشمن می‌گوید جنگ ما با شما، جنگ موجودیت است. ما در هشت سال دفاع مقدس نیز از ۴۰ کشور دنیا غنیمت جنگی داشتیم؛ اما دشمن بهانه اصلی خود را رو نکرد، اما حالا می‌گوید من زمانی آب خوش از گلویم پایین می‌رود که شما ایرانی‌ها نباشید. آنان با ایران، ایرانی و تمدن ایرانی مشکل دارند. اما این آرزویشان را با شجاعت و شرافت ملت ایران به گور خواهند بر؛د لذا امروز اهتزاز پرچم ایران، اهتزاز عزت و شرافت بشری است.

فرهاد قائمیان، بازیگر نیز در سخنان کوتاهی در این مراسم بیان کرد: من خاک پای ملت ایرانم و دست‌ها و پاهای شما را برای غیرت و شرافتی که از خود نشان دادید، می‌بوسم. بمانید برای ایران. جانم فدای ایران. امیدوارم بعد از این بتوانیم با اقتدار بیشتر در صحنه حضور داشته باشیم. جا دارد از رهبر شهیدم و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه یاد کنم. یاد کنم از فرماندهان شهید و نیروهای مسلح ایران که با تمام وجود در صحنه هستند و این اقتدار را حفظ کرده‌اند.

او افزود: از اینجا به آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای می‌گویم بیت من را بپذیرید. امیدوارم همه‌ی ما زیر پرچم جمهوری اسلامی باشیم. من هر سال می‌آیم تا به جمهوری اسلامی آری بگویم.

اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با مداحی حنیف حامدی و اجرای گروه مارش ارتش همراه شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی منطقه فرهنگی وگردشگری عباس‌آباد، در این اجتماع، بلندترین و سنگین‌ترین پرچم کشور به ارتفاع ۱۵۰ متر، وزن ۳۰۰ کیلوگرم با ابعاد ۲۲ در ۴۶ متر معادل ۱۰۲۴ متر مربع به اهتزاز درآمد.