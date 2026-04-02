صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت بارش باران در استان‌های کشور اظهار کرد: برای امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین، بارش‌هایی به‌صورت پراکنده در استان کردستان، بخش‌هایی از مناطق غربی استان کرمانشاه، جنوب استان زنجان و بخش‌هایی از استان همدان پیش‌بینی می‌شود. این بارش‌ها در این مناطق به‌صورت پراکنده رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی نیز پیش‌بینی بارش داریم و در استان سیستان و بلوچستان نیز بارندگی رخ می‌دهد. در سایر مناطق کشور نیز هوا عمدتاً صاف خواهد بود.

ضیاییان درباره وضعیت جوی روز جمعه گفت: برای روز جمعه نیز تقریباً در اغلب مناطق کشور آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود و بارش‌های خفیف و پراکنده در استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان و بخش‌هایی از استان لرستان رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی استان تهران، گفت: آسمان استان تهران صاف است و طی دو روز آینده نیز شرایط جوی این استان صاف پیش‌بینی می‌شود.

