در گفتوگو با ایلنا اعلام شد؛
بارشهای پراکنده در غرب کشور؛هوای تهران در دو روز آینده صاف است
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به پیشبینی بارشهای پراکنده در برخی استانهای غربی و شرقی کشور برای امروز، اعلام کرد که در سایر مناطق کشور آسمان عمدتاً صاف خواهد بود و شرایط جوی تهران نیز تا دو روز آینده پایدار پیشبینی میشود.
صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت بارش باران در استانهای کشور اظهار کرد: برای امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین، بارشهایی بهصورت پراکنده در استان کردستان، بخشهایی از مناطق غربی استان کرمانشاه، جنوب استان زنجان و بخشهایی از استان همدان پیشبینی میشود. این بارشها در این مناطق بهصورت پراکنده رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی نیز پیشبینی بارش داریم و در استان سیستان و بلوچستان نیز بارندگی رخ میدهد. در سایر مناطق کشور نیز هوا عمدتاً صاف خواهد بود.
ضیاییان درباره وضعیت جوی روز جمعه گفت: برای روز جمعه نیز تقریباً در اغلب مناطق کشور آسمان صاف پیشبینی میشود و بارشهای خفیف و پراکنده در استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان و بخشهایی از استان لرستان رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی استان تهران، گفت: آسمان استان تهران صاف است و طی دو روز آینده نیز شرایط جوی این استان صاف پیشبینی میشود.