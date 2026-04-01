آسمان تهران تا شنبه ابری است

​اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طی روزهای آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری و در بعضی ساعت‌ها افزایش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، برپایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تهران، امروز با ادامه سامانه بارشی به ویژه در مناطق شمالی استان در بعضی ساعت‌ها بارش باران، مه رقیق و گاهی رگبار و رعد و برق با احتمال تگرگ مورد انتظار است. 

برای فردا پنجشنبه و جمعه (۱۳ و ۱۴ فروردین) نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود. 

از ظهر شنبه ۱۵ فروردین به تدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد و از شنبه شب تا یکشنبه گاهی رگبار باران و وزش باد شدید موقتی با احتمال رعد و برق در گستره استان و در بعضی ساعات بارش باران و برف در ارتفاعات قابل پیش بینی است. 

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آبعلی و میگون با کمینه ۱- درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است. 

آسمان تهران فردا (۱۳ فروردین) نیمه ابری در بعضی از ساعت‌ها ابری با وزش باد و گاهی بارش پراکنده با حداقل و حداکثر دمای ۷ و ۱۷ درجه سانتیگراد و پس فردا (۱۴ فروردین) صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با کمترین و بیشترین دمای ۸ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

