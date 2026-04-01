سازمان حفاظت از محیط زیست:
ماهیان قرمز را در سطوح منابع آبی کشور رها نکنید
دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست دربارهعدم رهاسازی ماهی قرمز در سطوح منابع آبی، اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، اطلاعیه دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست دربارهعدم رهاسازی ماهی قرمز در سطوح منابع آبی به شرح زیر است:
با عنایت به نزدیک شدن به روز طبیعت (۱۳ فروردین) از تمامی هموطنان عزیز تقاضا میشود به هیچ عنوان مبادرت به رهاسازی ماهیان قرمز خریداری شده در سطوح منابع آبی کشور (رودخانه، چشمه، قنات، دریاچه، سدو…) اقدام نکنند.
با توجه به خصوصیات زیستی گونه غیر بومی و مهاجم ماهی قرمز یا کاراس (بکرزایی، اشغال فضای زیستی، رقابت غذایی، آلودگی به انواع بیماری و انگل و…) این رهاسازیها به نوعی تهدید جمعیت ماهیان بومی و بومزاد کشور قلمداد شده و موجبات انقراض و یا کاهش جمعیت با ارزش ماهیان کشور را فراهم میکند.
بر همین اساس در صورتعدم توانایی نگهداری ماهیان خریداری شده در منزل (تنگ و آکواریوم) و با توجه به تمهیدات پیش بینی شده، خواهشمند است نسبت به تحویل ماهیان به ادارات محیط زیست و یا نقاط مشخص شده جهت جمع آوری ماهیان قرمز در سطوح شهرهای کشور عزیزمان اقدام نموده و از هرگونه رهاسازی جدا پرهیز شود.