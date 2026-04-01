حمله به مناطق مسکونی متعدد تهران در بامداد امروز
هلال احمر اعلام کرد که در پی حملات بامداد امروز، مناطق مسکونی متعددی از جمله محله شمسآباد، طالقانی، تهرانسر، سعادتآباد، حوالی نوبنیاد و شهر قدس در تهران و همچنین صفادشت در ملارد، هدف این حملات قرار گرفتهاند؛ مناطقی که حضور غیرنظامیان در آنها، هرگونه اقدام نظامی را بهصراحت در زمره جنایات جنگی قرار میدهد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، در پی حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی با همراهی آمریکا به مناطق غیرنظامی در پایتخت و برخی مناطق اطراف، بار دیگر چهره واقعی دشمن در نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه نمایان شد؛ جنایتی که نه از قدرت، بلکه از ذلت، استیصال و شکست در میدان واقعی مبارزه حکایت دارد.
در همین راستا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، با محکومیت شدید این اقدامات، تأکید کرد: این حملات ناجوانمردانه، نه تنها نقض صریح حقوق بینالملل بشردوستانه است، بلکه نشانهای آشکار از شکست دشمن در مواجهه با اراده ملتهاست؛ دشمنی که وقتی در میدان حق و مقاومت ناتوان میشود، به جنایت علیه مردم بیدفاع روی میآورد.
وی افزود: آمارهای اولیه از ابعاد این فاجعه انسانی، گویای گستردگی خسارات وارده است: بیش از ۲۲ هزار و ۵۸۰ واحد تجاری آسیب دیده، ۳۱۶ مرکز درمانی، دارویی، بهداشتی و اورژانس هدف قرار گرفته، ۷۶۳ مدرسه و مرکز آموزشی دچار خسارت شدهاند، ۱۸ مرکز هلالاحمر آسیب دیده، ۳ فروند بالگرد امدادی از چرخه عملیات خارج شده و ۴۸ دستگاه خودروی عملیاتی و ۴۶ دستگاه آمبولانسها و خودروهای امدادی تخریب شدهاند.
کولیوند ادامه داد: این آمارها، تنها اعداد نیستند؛ هر کدام روایت رنج مردمی است که بیگناه، هدف خشم کور دشمن قرار گرفتهاند.
کولیوند همچنین با اشاره به اقدامات بینالمللی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، افزود: این جمعیت، با بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماتیک و حقوقی خود، بهصورت روزانه و مستمر در حال پیگیری این جنایات در مجامع بینالمللی از جمله نهادهای مرتبط با حقوق بشر و صلیب سرخ جهانی است تا صدای مظلومیت مردم ایران را به گوش جهانیان برساند و زمینه احقاق حقوق تضییعشده فراهم شود.
وی تأکید کرد: ما نه تنها در میدان امداد و نجات در کنار مردم ایستادهایم، بلکه در عرصه بینالمللی نیز با تمام توان، برای افشای این جنایات و محکومیت عاملان آن تلاش میکنیم؛ چرا که سکوت در برابر چنین فجایعی، همراهی با ظلم است.
رئیس هلال احمر تصریح کرد: تاریخ بارها نشان داده است که ملتها در برابر ظلم و تجاوز، با صبر و مقاومت ایستادگی میکنند و اینبار نیز، این اقدامات بزدلانه نهتنها خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای ایستادگی در برابر ظلم، راسختر از گذشته خواهد ساخت.