پیام مدیرکل کمیته امداد استان تهران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران

پیام مدیرکل کمیته امداد استان تهران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران
مدیرکل کمیته امداد استان تهران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، متن پیام حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم

۱۲ فروردین، یادآور تجلی اراده ملت ایران و نماد مردم‌سالاری دینی است؛ روزی که ملت بزرگ ایران با انتخابی تاریخی، مسیر استقلال، آزادی و استقرار نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کرد و صفحه‌ای ماندگار در تاریخ این سرزمین رقم زد. 

این روز بزرگ، فرصتی است برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید دوباره بر ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، به ویژه خانواده‌های نیازمند. تلاش برای کاهش فقر، توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار و تقویت مشارکت‌های مردمی در مسیر حمایت اجتماعی، از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود. 

ضمن قدردانی از همراهی و حمایت خیرین، نهادها و همه کسانی که در مسیر کمک به همنوعان نقش‌آفرین هستند، امید است با همدلی و همکاری گسترده‌تر، گام‌های مؤثرتری برای بهبود شرایط زندگی جامعه هدف برداشته شود. 

در پایان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب و همه شهدای گرانقدر، فرارسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی را به ملت شریف ایران تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامت و توفیق روزافزون برای ایران اسلامی و خدمتگزاران مردم در سایه هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.»

 

