پیام مدیرکل کمیته امداد استان تهران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، متن پیام حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

۱۲ فروردین، یادآور تجلی اراده ملت ایران و نماد مردم‌سالاری دینی است؛ روزی که ملت بزرگ ایران با انتخابی تاریخی، مسیر استقلال، آزادی و استقرار نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کرد و صفحه‌ای ماندگار در تاریخ این سرزمین رقم زد.

این روز بزرگ، فرصتی است برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید دوباره بر ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، به ویژه خانواده‌های نیازمند. تلاش برای کاهش فقر، توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار و تقویت مشارکت‌های مردمی در مسیر حمایت اجتماعی، از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

ضمن قدردانی از همراهی و حمایت خیرین، نهادها و همه کسانی که در مسیر کمک به همنوعان نقش‌آفرین هستند، امید است با همدلی و همکاری گسترده‌تر، گام‌های مؤثرتری برای بهبود شرایط زندگی جامعه هدف برداشته شود.

در پایان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب و همه شهدای گرانقدر، فرارسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی را به ملت شریف ایران تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامت و توفیق روزافزون برای ایران اسلامی و خدمتگزاران مردم در سایه هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.»

