۶ دانش آموخته و دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهید شدند
دانشگاه صنعتی امیر کبیر اعلام کرد که در پی حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، ۶ دانش آموخته و دانشجوی این دانشگاه، شهید شدند.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در پی حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، «علی ناظم» دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، «عرفان صادقی» دانش آموخته مهندسی مکانیک، «مژده زندی» دانشآموخته کارشناسی مهندسی برق، دکتر «سعید شمقدری» دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و دکترای مهندسی برق (کنترل)، «مهدی عباسی» دانشآموخته مهندسی برق قدرت و «محمدمهدی شریفی جزه» دانشجوی سابق دانشکده مهندسی هوافضا، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این فرزندان شایسته ایرانزمین به خانوادههای معزز ایشان و جامعه پرافتخار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از درگاه خداوند متعال علو درجات برای این شهدای گرانقدر مسئلت داریم و بار دیگر اقدامات و حملات تروریستی و مجرمانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را محکوم میکنیم.