رخورد پلیس با سارقان در پایتخت؛ دستگیری ۳۸ سارق از ابتدای ۱۴۰۵

رخورد پلیس با سارقان در پایتخت؛ دستگیری ۳۸ سارق از ابتدای ۱۴۰۵
پلیس آگاهی تهران بزرگ از ابتدای سال جدید تاکنون با اجرای چندین عملیات هدفمند و گشت‌های مستمر توسط کارآگاهان عملیات ویژه – که به صورت شبانه روزی در حال خدمت هستند – موفق به کشف ۱۰۸ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۷۶ خودرو و ۳۲ موتورسیکلت شده است. در همین راستا ۳۸ سارق وسائط نقلیه نیز دستگیر شده‌اند.

به گزارش ایلنا، سردار علی ولیپور گودرزی در توضیح این اقدامات گفت: گشت‌های پلیس آگاهی فاتب با هدف مقابله با سرقت و ایجاد امنیت در سطح شهر به صورت مستمر انجام می‌شود. 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: چند سارق نیز با رعایت کامل اصول ایمنی و طبق دستور سردار فرماندهی کل انتظامی کشور – که با توجه به شرایط ویژه، دستور تیر برای مقابله با سارقان احتمالی صادر شده بود – شناسایی و بازداشت شدند. 

سردار ولیپور گودرزی تأکید کرد: هر مجرمی که با نیروهای ما روبه‌رو شود، قطعاً با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. 

وی همچنین از افزایش گشت‌های ویژه در مناطق پرخطر و مسیرهای اصلی تردد خبر داد و گفت: هدف ما فراهم کردن محیطی امن و آرام برای شهروندان در این ایام است. 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با تلاش کارآگاهان، مالکان وسائط نقلیه مکشوفه در تهران و سایر شهرستان‌ها شناسایی شده‌اند و با هماهنگی دستگاه قضایی، روند تحویل خودروها و موتورسیکلت‌ها به صاحبانشان در حال انجام است. 

بنابر اعلام پلیس، وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موارد را از طریق **شماره ۱۱۰** به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: پلیس با تمام توان در کنار مردم است تا امنیت و آرامش شهر حفظ شود.

 

