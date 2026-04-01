رخورد پلیس با سارقان در پایتخت؛ دستگیری ۳۸ سارق از ابتدای ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، سردار علی ولیپور گودرزی در توضیح این اقدامات گفت: گشت‌های پلیس آگاهی فاتب با هدف مقابله با سرقت و ایجاد امنیت در سطح شهر به صورت مستمر انجام می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: چند سارق نیز با رعایت کامل اصول ایمنی و طبق دستور سردار فرماندهی کل انتظامی کشور – که با توجه به شرایط ویژه، دستور تیر برای مقابله با سارقان احتمالی صادر شده بود – شناسایی و بازداشت شدند.

سردار ولیپور گودرزی تأکید کرد: هر مجرمی که با نیروهای ما روبه‌رو شود، قطعاً با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی همچنین از افزایش گشت‌های ویژه در مناطق پرخطر و مسیرهای اصلی تردد خبر داد و گفت: هدف ما فراهم کردن محیطی امن و آرام برای شهروندان در این ایام است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با تلاش کارآگاهان، مالکان وسائط نقلیه مکشوفه در تهران و سایر شهرستان‌ها شناسایی شده‌اند و با هماهنگی دستگاه قضایی، روند تحویل خودروها و موتورسیکلت‌ها به صاحبانشان در حال انجام است.

بنابر اعلام پلیس، وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موارد را از طریق **شماره ۱۱۰** به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: پلیس با تمام توان در کنار مردم است تا امنیت و آرامش شهر حفظ شود.

