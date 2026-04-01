فرماندار پردیس اعلام کرد:

اختصاص وام ۶۰۰ میلیونی به آسیب‌دیدگان حوادث اخیر/ بانک مسکن آماده پرداخت تسهیلات

فرماندار پردیس گفت: با اعلام نهایی شدن فرآیند تخصیص تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی به آسیب‌دیدگان حوادث اخیر در این شهر، از دستور ویژه برای نادیده گرفتن سوابق بدهی بانکی و چک برگشتی متقاضیان جهت تسریع در فرآیندِ دریافت وام خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا طاهرخانی با اعلام این خبر گفت: آخرین وضعیت حمایت از مناطق آسیب‌دیده شهر پردیس (به عنوان منطقه بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت) را تشریح کرد. 

وی با تأکید بر اینکه کارشناسان بنیاد مسکن عملیات ارزیابی خسارات و تشکیل پرونده را به اتمام رسانده‌اند افزود: تمامی اطلاعات متقاضیان در سامانه جامع بنیاد مسکن ثبت شده و بانک مسکن به عنوان بانک عامل، آماده پرداخت این تسهیلات است. 

به گزارش صدا و سیما، طاهرخانی با اشاره به سقف ۶۰۰ میلیون تومانی این تسهیلات، به یک امتیاز استثنایی برای شهروندان آسیب‌دیده اشاره کرد و بیان کرد: طبق هماهنگی‌های به‌عمل آمده، موانع مرسوم بانکی از جمله «بدهی‌های معوق»، «چک‌های برگشتی احتمالی» و یا «پایین بودن رتبه اعتباری» در این ردیف اعتباری خاص لحاظ نخواهد شد تا آسیب‌دیدگان عزیز بدون دغدغه، بازسازی واحدهای خود را آغاز کنند. این اقدام در راستای کاهش آلام مردم در شرایط «جنگ رمضان» و بازگشت سریع ثبات به کالبد شهری پردیس صورت گرفته است.

 

