معاون شهردار تهران عنوان کرد؛
آمادهباش شهرداری تهران برای بازسازی مناطق آسیبدیده و اسکان اضطراری شهروندان در هتلها
معاون شهردار تهران با تأکید بر استقرار شبانهروزی نیروهای خدماتی و آتشنشانی در مناطق آسیبدیده از حوادث اخیر اعلام کرد: بلافاصله پس از وقوع هر حادثه، محورهای مسدود شده در کمتر از دو ساعت بازگشایی میشوند و شهروندانی که منازلشان آسیب دیده است، تا زمان تکمیل بازسازی در هتلها اسکان مییابند.
به گزارش ایلنا، لطفالله فروزنده به تشریح اقدامات گسترده شهرداری در مدیریت بحران و نگهداشت شهر پرداخت و اظهار کرد: علاوه بر فعالیتهای جاری نظیر زیباسازی، توسعه فضای سبز و نظافت شهری که با قوت در حال انجام است، تمامی ۲۲ شهردار منطقه و ۱۲۳ شهردار ناحیه در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا به سرعت به مطالبات مردم پاسخ دهند.
وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی افزود: در صورت بروز هرگونه آسیب، همکاران ما در آتشنشانی و خدمات شهری بلافاصله در محل حاضر شده، مجروحان را منتقل و معابر را پاکسازی میکنند. همچنین برای افرادی که خانههایشان غیرقابل سکونت شده نیز تمهیدات لازم جهت استقرار در هتلها اندیشیده شده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به جزئیات بازسازی و نقش گروههای جهادی با دستهبندی واحدهای آسیبدیده به سه گروه «خسارت جزئی»، «نیازمند مقاومسازی» و «تخریبی جهت نوسازی»، تصریح کرد: بیش از ۲۰۰۰ نفر در قالب گروه جهادی در کنار شهرداری فعال هستند. این گروهها در کارگاههای شیشهبری و ساختمانی مستقر شده و به سرعت عملیات ترمیم دیوارها و نصب شیشهها را انجام میدهند تا مردم هرچه سریعتر به خانههای خود بازگردند.
وی در خصوص خسارات وارده به خودروهای شهروندان، گفت: کارشناسان ما صورتجلسات مربوط به آسیبدیدگی خودروها را تنظیم کرده و جهت جبران خسارت در اختیار دولت قرار میدهند.
معاون شهردار تهران همچنین از فعال بودن سامانه تلفنی ۱۸۱۱ به صورت ۲۴ساعته خبر داد و افزود: این خط ارتباطی مستقیماً شهروندان را به شهردار ناحیه مربوطه متصل میکند. همچنین دفاتر مشخصی در محلات با نصب بنر تعیین شدهاند تا مردم به سهولت مطالبات خود را پیگیری کنند.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، فروزنده در پایان از شهروندانی که واحدهای مسکونی خالی در اختیار دارند دعوت کرد تا با تضمین و حمایت شهرداری، این واحدها را برای اسکان موقت چند ماهه در اختیار خانوادههای آسیبدیده قرار دهند و برای این کار از طریق سامانه ۱۸۱۱ اعلام آمادگی کنند.