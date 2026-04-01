رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:

حملات خصمانه آمریکایی_صهیونیستی به مراکز علمی و دانشگاهی محکوم است

حملات خصمانه آمریکایی_صهیونیستی به مراکز علمی و دانشگاهی محکوم است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی در رابطه با حمله خصمانه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به مراکز علمی و دانشگاهی در حال انجام است.

به گزارش ایلنا؛ رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با محکومیت حملات خصمانه آمریکایی_صهیونیستی به مراکز علمی و دانشگاهی افزود: از دیدگاه معنوی خسارتی که به دانشگاه وارد می‌شود قابل محاسبه نیست، چون به ساحت علم توهین و حمله شده است و روالی است که متاسفانه از دو رژیم پلید و خبیث سراغ داریم که نه احترامی برای علم قائل هستند نه برای دانشمندان، استادان و دانشجویان. 

به گفته رئیس دانشگاه آزاد، پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی در حال انجام است و از دانشگاه آزاد نیز مکاتباتی صورت گرفته است. 

رنجبر افزود: با برخی از روسای دانشگاه‌های معتبر جهان نیز مکاتباتی انجام شده است.

 

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
