حملات خصمانه آمریکایی_صهیونیستی به مراکز علمی و دانشگاهی محکوم است

به گزارش ایلنا؛ رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با محکومیت حملات خصمانه آمریکایی_صهیونیستی به مراکز علمی و دانشگاهی افزود: از دیدگاه معنوی خسارتی که به دانشگاه وارد می‌شود قابل محاسبه نیست، چون به ساحت علم توهین و حمله شده است و روالی است که متاسفانه از دو رژیم پلید و خبیث سراغ داریم که نه احترامی برای علم قائل هستند نه برای دانشمندان، استادان و دانشجویان.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد، پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی در حال انجام است و از دانشگاه آزاد نیز مکاتباتی صورت گرفته است.

رنجبر افزود: با برخی از روسای دانشگاه‌های معتبر جهان نیز مکاتباتی انجام شده است.

انتهای پیام/