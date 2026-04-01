رئیس دانشگاه تهران به نمایندگی از ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور عنوان کرد؛
درخواست خویشتنداری نیروهای مسلح قدرتمند ایران از مقابله به مثل در حمله به دانشگاههای منطقه
رئیس دانشگاه تهران، به نمایندگی از ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور و پیرو درخواستهای متعدد استادان و دانشجویان کشورهای منطقه از استادان و دانشگاهیان ایران، طی نامهای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از او درخواست کرد نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران، از حمله به دانشگاههای منطقه خودداری کنند تا حرمت نهاد مقدس علم فرونهاده نشود.
به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی در عمل نشان دادهاند که به هیچیک از ارزشهای اخلاقی، انسانی، معاهدات بینالمللی، حقوق جنگ و اعلامیه حقوق بشر پایبند نیستند و بمباران مناطق غیرنظامی بویژه مدارس، بیمارستانها و دانشگاهها در جنگ تحمیلی اخیر نیز مﺆید این مطلب است.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به پاسخهای سریع و صریح نیروهای مسلح به اقدامات دشمن، در ادامه نامه آورده است: بدیهی است که نیروهای مسلح اخلاقمدار ما با رعایت اصول انسانی و اخلاق اسلامی در عکسالعمل به این جنایت، تحت شرایطی اعلام به مقابله به مثل کردهاند و گرچه مقابله بهمثل، حق قانونی ملت شریف ماست و دلاورمردان نیروهای مسلح ما نیز مصمم به استفاده از این حق قانونی میباشند، لیکن اینجانب به نمایندگی از ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور، تقاضا دارم از نیروهای مسلح درخواست شود در این مورد خاص، از مقابله به مثل در برابر عمل نابخردانه و غیرانسانی حمله به مراکز علمی و آموزشی غیرنظامی توسط دشمن خودداری کنند.
محمدحسین امید در تشریح دلایل این درخواست، سه دلیل مهم را برشمرده است:
الف. جایگاه و اهمیت فوقالعاده علم، دانش و مراکز و نهادهای علمی و فرهنگی در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی و توصیه به حفظ حرمت علم در آموزههای ایرانی و تاریخ تمدن ایرانی-اسلامی.
ب. سهم و نقش برجسته و بیبدیل ایران و دانشمندان ایرانی مسلمان در تمدنسازی و پایهگذاری علوم و کمک به توسعه علم و دانش بشری.
ج. اعلام پایبندی به تعهدات اخلاقی، معاهدات بینالمللی و اهتمام به حفظ و نکوداشت نهاد دانشگاه به عنوان میراث بشری و جهانی.
رئیس دانشگاه تهران، همچنین در این نامه تاکید کرده است: قطعا نیروهای مسلح قدرتمند ما جواب این کار ضد اخلاقی، ضد علمی و ضد فرهنگی را در حمله به سایر زیرساختهای نظامی، فناوری، سیاسی و اقتصادی دشمن متجاوز تلافی خواهند کرد.