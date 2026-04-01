پیام استاندار تهران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، به مناسبت ۱۲ فروردین ماه، روز جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

متن کامل پیام استاندار تهران بدین شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دوازدهم فروردین، از درخشان‌ترین و ماندگارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران اسلامی و یادآور تجلی اراده ملتی بزرگ، مؤمن و آگاه است که با رأیی قاطع و سرنوشت‌ساز، مسیر عزت، استقلال، حاکمیت ارزش‌های الهی و مردم‌سالاری دینی را برگزید و فصل تازه‌ای در تاریخ این سرزمین گشود.

این روز بزرگ، صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نماد استقرار نظامی برخاسته از ایمان مردم، مجاهدت مجاهدان راه حق، خون مطهر شهیدان و رهبری الهام‌بخش انقلاب اسلامی است.

نظامی که از آغاز تاکنون، با اتکاء به پشتیبانی ملت و در پرتو هدایت‌های حکیمانه ولایت، توانسته است در برابر پیچیده‌ترین توطئه‌ها، فشارها و دشمنی‌ها، استوار و سربلند بایستد.

امروز، در پرتو تحولات اخیر و در مواجهه با دشمنی‌ها و تعرضات جبهه صهیونیستی – آمریکایی علیه ایران اسلامی، حقیقت ۱۲ فروردین با وضوحی بیشتر آشکار شده؛ این‌که جمهوری اسلامی ایران، ریشه در باور، هویت و اراده ملت دارد و همین پشتوانه عظیم مردمی، راز ماندگاری، اقتدار و عبور سرافرازانه کشور از میدان‌های دشوار و سرنوشت‌ساز بوده است.

ملت بزرگ ایران در این برهه حساس نیز با حضوری معنادار، مسئولانه و آگاهانه در صحنه، نشان داد که در دفاع از امنیت، اقتدار، استقلال و تمامیت این سرزمین، استوار و یکپارچه ایستاده است.

حضور مردم در عرصه حمایت از نظام، همراهی صادقانه با رزمندگان و مدافعان میهن، و تکریم شهدای والامقامی که جان خویش را در راه پاسداری از آرامش، امنیت و عزت ایران اسلامی تقدیم کردند، جلوه‌ای روشن از عمق وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و سرمایه‌های معنوی این نظام مقدس است.

بی‌تردید، یاد و نام رهبر شهیدمان، قائد حکیم امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) و جمعی از یاران و فرماندهان عالی‌رتبه و شهدای اقتدار و امنیت، همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند و ملت ایران هرگز مجاهدت‌ها و جان‌فشانی‌های فرزندان برومند خود را که برای صیانت از کشور و آسایش مردم از عزیزترین سرمایه خود گذشتند، فراموش نخواهد کرد.

این ایثارها، پشتوانه استحکام ملی و نشانه روشنی از پویایی روح مقاومت، مسئولیت‌پذیری و وفاداری در متن جامعه اسلامی ماست.

۱۲ فروردین همچنین فرصتی گرانقدر برای بازخوانی یک حقیقت بنیادین است و آن اینکه تداوم عزت، پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی، در گرو حفظ وحدت ملی، تقویت همبستگی اجتماعی، خدمت خالصانه به مردم و تبعیت از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است.

تجربه تاریخی انقلاب اسلامی به‌روشنی گواه آن است که هرگاه ملت ایران با بصیرت، انسجام و اتکاء به ارزش‌های الهی در صحنه حضور داشته، دشمنان این مرز و بوم در محاسبات خود ناکام مانده‌اند.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، این مناسبت بزرگ و سرنوشت‌ساز را به مردم شریف، انقلابی، ولایتمدار و همیشه در صحنه استان تهران و همه ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و با ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای اقتدار و شهدای امنیت، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که ایران عزیز در سایه وحدت ملی، ایمان مردم، تلاش صادقانه خدمتگزاران نظام و استمرار هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیش از پیش در مسیر عزت، عدالت، پیشرفت و سربلندی گام بردارد.

انتهای پیام/