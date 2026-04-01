خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​آسیب دیدگی بخش‌هایی از دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه در پی حملات هوایی

کد خبر : 1768096
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حملات هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهر کرمانشاه، بخش‌هایی از دانشکده دندانپزشکی دچار آسیب شد

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام وزارت بهداشت، در پی حملات هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهر کرمانشاه، بخش‌هایی از دانشکده دندانپزشکی دچار آسیب شد و برگ ننگین دیگری به کارنامه سیاه جنایات آنان افزوده گردید. 

این دانشکده با بیش از ۶۰۰ دانشجو، نه‌تنها کانونی برای آموزش و پرورش نسل آینده پزشکان است، بلکه به‌عنوان مأمنی برای درمان بیماران، به‌صورت مستمر خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی را با تعرفه دولتی به مردم ارائه می‌دهد. 

هدف قرار دادن مراکز علمی و درمانی، نشانه‌ای آشکار از بی‌توجهی به اصول انسانی و حقوق بین‌الملل است و آسیب به چنین مجموعه‌ای، صرفاً تخریب یک ساختمان نیست؛ بلکه ضربه‌ای به امید، سلامت و آینده جامعه به شمار می‌آید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار