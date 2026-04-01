آسیب دیدگی بخشهایی از دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه در پی حملات هوایی
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام وزارت بهداشت، در پی حملات هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهر کرمانشاه، بخشهایی از دانشکده دندانپزشکی دچار آسیب شد و برگ ننگین دیگری به کارنامه سیاه جنایات آنان افزوده گردید.
این دانشکده با بیش از ۶۰۰ دانشجو، نهتنها کانونی برای آموزش و پرورش نسل آینده پزشکان است، بلکه بهعنوان مأمنی برای درمان بیماران، بهصورت مستمر خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی را با تعرفه دولتی به مردم ارائه میدهد.
هدف قرار دادن مراکز علمی و درمانی، نشانهای آشکار از بیتوجهی به اصول انسانی و حقوق بینالملل است و آسیب به چنین مجموعهای، صرفاً تخریب یک ساختمان نیست؛ بلکه ضربهای به امید، سلامت و آینده جامعه به شمار میآید.