خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آسیب به «دهکده محیط زیستی جنوب تهران»؛ هشدار درباره کاهش ظرفیت کنترل سیلاب
کد خبر : 1768094
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از وارد آمدن آسیب به مجموعه «دهکده محیط زیستی جنوب تهران» در منطقه ۲۰ خبر داد و نسبت به پیامدهای اختلال در عملکرد سامانه‌های هیدرولیکی این طرح هشدار داد.

به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر بیان داشت: مجموعه «دهکده محیط زیستی جنوب تهران» در پی وقوع تهاجم مورد آسیب قرار گرفته و بخشی از زیرساخت‌های کلیدی آن دچار اختلال شده است. 

او این مجموعه را یکی از مهم‌ترین سازه‌های زیست محیطی و هیدرولوژیک جنوب پایتخت دانست و گفت: وجود دو مخزن تعدیل سیلاب در این طرح، نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت رواناب‌های محدوده مرکزی تهران و هدایت ایمن آن‌ها به دشت‌های جنوبی دارد. 

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، تخریب و اختلال ایجاد شده در عملکرد این مخازن می‌تواند توان کنترل سیلاب را کاهش داده و خطر آب گرفتگی و خسارات احتمالی در اراضی کشاورزی پایین دست را افزایش دهد. 

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی برای سنجش میزان آسیب و تدوین الزامات احیای اضطراری سامانه‌های هیدرولیکی آغاز شده است. 

عباس نژاد با اشاره به اینکه «دهکده محیط زیستی جنوب تهران» نخستین اکوپارک در بخش جنوبی تهران محسوب می‌شود، تصریح کرد: این طرح شامل احداث نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس، ایجاد تصفیه خانه محلی برای پالایش رواناب‌های سطحی و تأمین آب آبیاری فضای سبز، ساخت مرکز آموزش، تحقیق و توسعه فناوری‌های محیط زیستی است. 

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، او تأکید کرد: آسیب وارد شده به این زیرساخت‌ها روند اجرای پروژه را با چالش جدی مواجه کرده و انجام ارزیابی دقیق پیامدها، تدوین اقدامات فوری و برنامه ریزی برای بازگرداندن توان عملکردی سامانه‌های تخریب شده ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار