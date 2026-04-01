آسیب به «دهکده محیط زیستی جنوب تهران»؛ هشدار درباره کاهش ظرفیت کنترل سیلاب
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از وارد آمدن آسیب به مجموعه «دهکده محیط زیستی جنوب تهران» در منطقه ۲۰ خبر داد و نسبت به پیامدهای اختلال در عملکرد سامانههای هیدرولیکی این طرح هشدار داد.
به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر بیان داشت: مجموعه «دهکده محیط زیستی جنوب تهران» در پی وقوع تهاجم مورد آسیب قرار گرفته و بخشی از زیرساختهای کلیدی آن دچار اختلال شده است.
او این مجموعه را یکی از مهمترین سازههای زیست محیطی و هیدرولوژیک جنوب پایتخت دانست و گفت: وجود دو مخزن تعدیل سیلاب در این طرح، نقش تعیین کنندهای در مدیریت روانابهای محدوده مرکزی تهران و هدایت ایمن آنها به دشتهای جنوبی دارد.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، تخریب و اختلال ایجاد شده در عملکرد این مخازن میتواند توان کنترل سیلاب را کاهش داده و خطر آب گرفتگی و خسارات احتمالی در اراضی کشاورزی پایین دست را افزایش دهد.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی برای سنجش میزان آسیب و تدوین الزامات احیای اضطراری سامانههای هیدرولیکی آغاز شده است.
عباس نژاد با اشاره به اینکه «دهکده محیط زیستی جنوب تهران» نخستین اکوپارک در بخش جنوبی تهران محسوب میشود، تصریح کرد: این طرح شامل احداث نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس، ایجاد تصفیه خانه محلی برای پالایش روانابهای سطحی و تأمین آب آبیاری فضای سبز، ساخت مرکز آموزش، تحقیق و توسعه فناوریهای محیط زیستی است.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، او تأکید کرد: آسیب وارد شده به این زیرساختها روند اجرای پروژه را با چالش جدی مواجه کرده و انجام ارزیابی دقیق پیامدها، تدوین اقدامات فوری و برنامه ریزی برای بازگرداندن توان عملکردی سامانههای تخریب شده ضروری است.