آسیب به «دهکده محیط زیستی جنوب تهران»؛ هشدار درباره کاهش ظرفیت کنترل سیلاب

به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر بیان داشت: مجموعه «دهکده محیط زیستی جنوب تهران» در پی وقوع تهاجم مورد آسیب قرار گرفته و بخشی از زیرساخت‌های کلیدی آن دچار اختلال شده است.

او این مجموعه را یکی از مهم‌ترین سازه‌های زیست محیطی و هیدرولوژیک جنوب پایتخت دانست و گفت: وجود دو مخزن تعدیل سیلاب در این طرح، نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت رواناب‌های محدوده مرکزی تهران و هدایت ایمن آن‌ها به دشت‌های جنوبی دارد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، تخریب و اختلال ایجاد شده در عملکرد این مخازن می‌تواند توان کنترل سیلاب را کاهش داده و خطر آب گرفتگی و خسارات احتمالی در اراضی کشاورزی پایین دست را افزایش دهد.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی برای سنجش میزان آسیب و تدوین الزامات احیای اضطراری سامانه‌های هیدرولیکی آغاز شده است.

عباس نژاد با اشاره به اینکه «دهکده محیط زیستی جنوب تهران» نخستین اکوپارک در بخش جنوبی تهران محسوب می‌شود، تصریح کرد: این طرح شامل احداث نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس، ایجاد تصفیه خانه محلی برای پالایش رواناب‌های سطحی و تأمین آب آبیاری فضای سبز، ساخت مرکز آموزش، تحقیق و توسعه فناوری‌های محیط زیستی است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، او تأکید کرد: آسیب وارد شده به این زیرساخت‌ها روند اجرای پروژه را با چالش جدی مواجه کرده و انجام ارزیابی دقیق پیامدها، تدوین اقدامات فوری و برنامه ریزی برای بازگرداندن توان عملکردی سامانه‌های تخریب شده ضروری است.

