پیام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به مناسبت روز جمهوری اسلامی
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن روز جمهوری اسلامی ایران، گفت: ۱۲ فروردین نماد اراده یک ملت بزرگ در تاریخ است.
به گزارش ایلنا، حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی روز ۱۲ فروردین؛ روز جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
بر اساس گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، در این پیام آمده است:
« ۱۲ فروردین، روزی است که در آن اراده و عزم راسخ یک ملت بزرگ به وضوح نمایان شد. ملتی که با ایمان، وحدت و ایستادگی، تاریخ خود را ورق زد و سرنوشت خویش را رقم زد. این روز تاریخی، نه تنها نقطه عطفی در تاریخ سربلند ایران به شمار میرود، بلکه نمادی است از پیوند عمیق و ناگسستنی مردم با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، آرمانهایی که نور امید و آزادی را در دلها روشن ساختند و حرکتی عظیم به سوی استقلال و عزت واقعی را به ارمغان آوردند.
جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای گذشته، با عزمی راسخ و اعتقادی عمیق، به دستاوردهای چشمگیری در عرصههای مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نائل آمده است. این دستاوردها نه تنها به نمایانسازی توانمندیهای درونی کشور کمک کرده، بلکه نشاندهنده اراده ملت بزرگ ایران در مواجهه با چالشها و تحریمهای مختلف نیز بوده است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران از آغاز شکلگیریاش، در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار داشته است و با تقدیم شهدای والامقام، بهویژه در این عرصه، نقشی تعیینکننده و اثرگذار در مقابله با این تهدید جهانی ایفا کرده است. تلاشی که امنیت، سلامت و آرامش جامعه را به دنبال داشته و به حفظ ارزشها و اصول انسانی یاری رسانده است.
در این روز پرافتخار، با نهایت احترام و افتخار، یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب و تمامی شهدا را گرامی میداریم؛ شهیدانی که با فداکاری و جانفشانی خود، نه تنها حفاظت از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی را بر عهده گرفتند، بلکه به سرزمینمان عزت و اقتدار بخشیدند. به ویژه یاد امام و رهبر شهید جمهوری اسلامی، شهدای سرافراز جنگ رمضان و شهدای مبارزه با مواد مخدر که با نثار جان خود، پرچم عزت و غرور این سرزمین را برافراشتند و به ما آموختند که بر مسیر حق و حقیقت باید استوار ایستاد.
باشد که با الهام از سیره و آموزههای این عزیزان، در مسیر پیشرفت، عدالت و سربلندی ایران اسلامی، با عزم و ارادهای قویتر از همیشه گام برداریم و در راستای تحقق آرمانهای امام و شهیدان تلاش کنیم تا آیندهای درخشانتر برای نسلهای آینده رقم بزنیم. یادمان باشد که اتحاد و همبستگی، کلید عبور از هر گونه چالش و دستیابی به قلههای عالی است.»