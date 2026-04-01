پیام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به مناسبت روز جمهوری اسلامی

« ۱۲ فروردین، روزی است که در آن اراده و عزم راسخ یک ملت بزرگ به وضوح نمایان شد. ملتی که با ایمان، وحدت و ایستادگی، تاریخ خود را ورق زد و سرنوشت خویش را رقم زد. این روز تاریخی، نه تنها نقطه عطفی در تاریخ سربلند ایران به شمار می‌رود، بلکه نمادی است از پیوند عمیق و ناگسستنی مردم با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، آرمان‌هایی که نور امید و آزادی را در دل‌ها روشن ساختند و حرکتی عظیم به سوی استقلال و عزت واقعی را به ارمغان آوردند.

جمهوری اسلامی ایران در طی سال‌های گذشته، با عزمی راسخ و اعتقادی عمیق، به دستاوردهای چشمگیری در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نائل آمده است. این دستاوردها نه تنها به نمایان‌سازی توانمندی‌های درونی کشور کمک کرده، بلکه نشان‌دهنده اراده ملت بزرگ ایران در مواجهه با چالش‌ها و تحریم‌های مختلف نیز بوده است.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران از آغاز شکل‌گیری‌اش، در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار داشته است و با تقدیم شهدای والامقام، به‌ویژه در این عرصه، نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار در مقابله با این تهدید جهانی ایفا کرده است. تلاشی که امنیت، سلامت و آرامش جامعه را به دنبال داشته و به حفظ ارزش‌ها و اصول انسانی یاری رسانده است.

در این روز پرافتخار، با نهایت احترام و افتخار، یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب و تمامی شهدا را گرامی می‌داریم؛ شهیدانی که با فداکاری و جان‌فشانی خود، نه تنها حفاظت از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر عهده گرفتند، بلکه به سرزمینمان عزت و اقتدار بخشیدند. به ویژه یاد امام و رهبر شهید جمهوری اسلامی، شهدای سرافراز جنگ رمضان و شهدای مبارزه با مواد مخدر که با نثار جان‌ خود، پرچم عزت و غرور این سرزمین را برافراشتند و به ما آموختند که بر مسیر حق و حقیقت باید استوار ایستاد.

باشد که با الهام از سیره و آموزه‌های این عزیزان، در مسیر پیشرفت، عدالت و سربلندی ایران اسلامی، با عزم و اراده‌ای قوی‌تر از همیشه گام برداریم و در راستای تحقق آرمان‌های امام و شهیدان تلاش کنیم تا آینده‌ای درخشان‌تر برای نسل‌های آینده رقم بزنیم. یادمان باشد که اتحاد و همبستگی، کلید عبور از هر گونه چالش و دستیابی به قله‌های عالی است.»