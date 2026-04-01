ایران خواستار محکومیت حمله تروریستی به سازمان منابع طبیعی

به گزارش ایلنا، رضا افلاطونی در این نامه‌ها آورده است: بدین وسیله، مراتب اعتراض جدی، تأسف عمیق و انزجار شدید جمهوری اسلامی ایران را نسبت به حمله وحشیانه، ددمنشانه و تروریستی روز شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۶، توسط کشور متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان سازمانی تخصصی، فنی، علمی و اجرایی با وظیفه حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده، اقلیم، طبیعت و محیط زیست که متأسفانه منجر به شهادت جمعی از همکاران خدوم، متعهد و وظیفه‌شناس و تخریب موزه منابع طبیعی و تاریخ شفاهی این سازمان گردید، اعلام می‌دارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از این نامه آورده است: این اقدام جنایت‌بار، افزون بر آنکه موجب فقدان نیروهایی ارزشمند و متخصص در خدمت به منافع عمومی کشور شد، از حیث حقوقی و انسانی نیز مصداق آشکار نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی، تعهدات مندرج در کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی و نهادهای تخصصی و خدمت‌رسان است.

در ادامه آمده است: بدیهی است هدف قراردادن سازمان‌های تخصصی و علمی و اجرایی، هیچ‌گونه توجیهی در منطق حقوق بین‌الملل و موازین انسانی ندارد، این اقدامات متجاوزانه، فراتر از نقض صریح حاکمیت ملی و منشور سازمان ملل متحد، مصداق بارز «تروریسم زیست‌محیطی» و مانعی بزرگ در مسیر تحقق تعهدات بین‌المللی بشریت برای حفظ کره زمین است.

افلاطونی با اشاره به رسالت این نهادهای سازمان ملل متحد در حمایت از امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی، توسعه پایدار، صیانت از بنیان‌های معیشتی ملت‌ها و نهادهای غیر نظامی، خواستار محکومیت این اقدام تروریستی شد و تأکید کرد: انتظار می‌رود آن سازمان محترم ضمن محکومیت صریح و شفاف این اقدام تروریستی، مراتب اعتراض و نگرانی جمهوری اسلامی ایران را در بیانیه‌ها و گزارشات خود تأکید کند تا این جنایت آشکار در همه سطوح مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

تخریب رویشگاه‌های استراتژیک و آلودگی منابع حیاتی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین در نامه‌ای دیگر به مدیرکل سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با اشاره به تخریب رویشگاه‌های استراتژیک بویژه جنگل‌های حرا در جنوب، جنگل‌های زاگرس و هیرکانی و همچنین آلودگی منابع حیاتی ناشی از انفجار مخازن نفتی و پالایشگاه‌ها خاطرنشان کرده است: تجاوز به خاک ایران توسط قدرت‌هایی که پیش از این نیز با خروج از یونسکو، بی‌اعتنایی خود را به علم، فرهنگ و تمدن نشان داده بودند، امروز در قالب «تروریسم زیست‌محیطی» تجلی یافته است. بمباران زیرساخت‌های انرژی، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و مراکز جمعیتی، علاوه بر به شهادت رساندن کودکان و شهروندان بی‌گناه، منجر به بروز فجایع اکولوژیک گشته است.

وی تأکید کرده است: این اقدامات نظامی، سدی بزرگ در برابر اجرای «طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت» و اهداف توسعه پایدار (SDG ۱۵) ایجاد کرده و پیشرفت‌های علمی مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک (ICIMWB) » که تحت حمایت یونسکو است را با چالشی بی‌سابقه روبرو ساخته است.

افلاطونی در این نامه خواستار محکومیت رسمی و موضع‌گیری قاطع یونسکو در برابر این «جنایت علیه طبیعت» و تخریب میراث فرهنگی و طبیعی ملت ایران، فعال‌سازی مکانیسم‌های نظارتی یونسکو برای بررسی آثار مخرب این تجاوز بر سلامت اکوسیستم‌ها و زیرساخت‌های آبی منطقه و بسیج ظرفیت‌های علمی و فراخوان کرسی‌ها و مراکز یونسکو در سراسر جهان برای آگاهی‌بخشی نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی جنگ و خشونت در منطقه خاورمیانه شده است.

بر اساس گزارش مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رئیس سازمان منابع طبیعی در پایان آورده است: بدیهی است سکوت یا واکنش حداقلی در برابر چنین اقدامات ضدانسانی، می‌تواند به تضعیف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و آسیب به اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای بین‌المللی حامی صلح، توسعه و کرامت انسانی بینجامد.

