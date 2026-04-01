اجرای طرح حفاظت از یوز آسیایی در ایام نوروز/ تصادفات جاده‌ای یکی از عوامل مهم تلفات یوزها
طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان در تعطیلات نوروزی اجرا شد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: محور «میاندشت» در کریدور میامی _عباس آباد محل تلاقی یوز و خودرو و مقصد مشترک محیط‌بانان و مسافران نوروزی برای حفاظت از این گونه نادر حیات وحش است. 

سعید یوسف‌پور افزود: طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان از ابتدای تعطیلات نوروزی آغاز و تا پایان سفرهای نوروزی با توجه به افزایش تردد خودروها، از جمله مسافران نوروزی و زائران رضوی به خصوص در کریدور شاهرود- میامی- سبزوار، اجرا شد. 

وی با اشاره به پایش شبانه با علائم هشداری در مسیر تردد یوزپلنگ آسیایی گفت: این اقدام با همراهی دوست داران محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد در کریدور میامی _عباس آباد که بیشترین تقاطع عبور یوز و خودرو در آن منطقه انجام می‌شود، صورت می‌گیرد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هشدار به رانندگان در کنار فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی در خصوص اهمیت یوز و همچنین رعایت سرعت مطمئن در میاندشت و مسیرهای تردد یوزها از محورهای این طرح است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه در مسیر میاندشت همچنین محدودیت سرعت و تابلوهای هشدار دهنده نیز وجود دارد، ابراز کرد: بخش دیگر اجرای این طرح، به آگاه‌سازی مردم و رانندگان و مسافران نوروزی و زائران رضوی اختصاص دارد. 

یوسف‌پور وی با بیان اینکه صیانت از گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی هدف این طرح محسوب می‌شود، افزود: طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با شعار نه به تصادف و سفری ایمن در کنار حفظ حیات وحش در دست اجرا است و خوشخبتانه مردم و مسافران نوروزی همراهی خوبی با این طرح دارند. 

وی با بیان اینکه تصادفات جاده‌ای یکی از عوامل مهم تلفات یوزها در سال‌های اخیر است، ابراز داشت: تیم‌های محیط بانی با همراهی دوست داران محیط زیست در نقاط پرتردد و پرخطر به ویژه در میاندشت، حضور فعالی داشته و در خصوص تردد یوزها به رانندگان هشدار می‌دهند. 

به گزارش صدا و سیما، یوسف‌پور از مسافران نوروزی و زائران رضوی درخواست کرد تا در محل کریدور تردد یوزپلنگ آسیایی رعایت سرعت مطمئن و کمال احتیاط را داشته باشند، ابراز کرد: حفظ گونه‌های ارزشمند و کم‌یاب و همچنین در معرض خطر انقراض مانند یوز آسیایی برای کشورمان بسیار ارزشمند و حیاتی است و در این راه مردم نقش محوری دارند.

 

