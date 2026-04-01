به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: محور «میاندشت» در کریدور میامی _عباس آباد محل تلاقی یوز و خودرو و مقصد مشترک محیط‌بانان و مسافران نوروزی برای حفاظت از این گونه نادر حیات وحش است.

سعید یوسف‌پور افزود: طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان از ابتدای تعطیلات نوروزی آغاز و تا پایان سفرهای نوروزی با توجه به افزایش تردد خودروها، از جمله مسافران نوروزی و زائران رضوی به خصوص در کریدور شاهرود- میامی- سبزوار، اجرا شد.

وی با اشاره به پایش شبانه با علائم هشداری در مسیر تردد یوزپلنگ آسیایی گفت: این اقدام با همراهی دوست داران محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد در کریدور میامی _عباس آباد که بیشترین تقاطع عبور یوز و خودرو در آن منطقه انجام می‌شود، صورت می‌گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هشدار به رانندگان در کنار فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی در خصوص اهمیت یوز و همچنین رعایت سرعت مطمئن در میاندشت و مسیرهای تردد یوزها از محورهای این طرح است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه در مسیر میاندشت همچنین محدودیت سرعت و تابلوهای هشدار دهنده نیز وجود دارد، ابراز کرد: بخش دیگر اجرای این طرح، به آگاه‌سازی مردم و رانندگان و مسافران نوروزی و زائران رضوی اختصاص دارد.

یوسف‌پور وی با بیان اینکه صیانت از گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی هدف این طرح محسوب می‌شود، افزود: طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با شعار نه به تصادف و سفری ایمن در کنار حفظ حیات وحش در دست اجرا است و خوشخبتانه مردم و مسافران نوروزی همراهی خوبی با این طرح دارند.

وی با بیان اینکه تصادفات جاده‌ای یکی از عوامل مهم تلفات یوزها در سال‌های اخیر است، ابراز داشت: تیم‌های محیط بانی با همراهی دوست داران محیط زیست در نقاط پرتردد و پرخطر به ویژه در میاندشت، حضور فعالی داشته و در خصوص تردد یوزها به رانندگان هشدار می‌دهند.

به گزارش صدا و سیما، یوسف‌پور از مسافران نوروزی و زائران رضوی درخواست کرد تا در محل کریدور تردد یوزپلنگ آسیایی رعایت سرعت مطمئن و کمال احتیاط را داشته باشند، ابراز کرد: حفظ گونه‌های ارزشمند و کم‌یاب و همچنین در معرض خطر انقراض مانند یوز آسیایی برای کشورمان بسیار ارزشمند و حیاتی است و در این راه مردم نقش محوری دارند.

انتهای پیام/