پیام فراجا به مناسبت روز جمهوری اسلامی
فرماندهی انتظامی کشور در پیامی یوم الله ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
یوم الله ۱۲ فروردین، روز تجلّی خلق حماسه شکوهمند مردم سالاری دینی، روز آری گفتن به تجدید حیات اسلام ناب محمّدی (ص) و تثبیت دستاوردهای ارزشمند سالهای مبارزه حق بر باطل است؛ و اینک در هنگامه دفاع جانانه از وطن جان در برابر تجاوزهای جنایتکارانه رژیمهای ددمنش و سفاک آمریکایی-صهیونی و به نمایش گذاشتن اقتدار غرورآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار اتحاد مقدس مردم شریف و ولایی، در آستانه پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل، یک بار دیگر به جهانیان ثابت خواهد شد که هیهات من الذله.
فرماندهی انتظامی کشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر معمار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید و تمامی شهدای عزیز، سالروز این واقعه تاریخی و مقدس را به محضر فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) و مردم عزیز و شجاع ایران اسلامی، تبریک و تهنیت عرض مینماید.