ترافیک سنگین در چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال/بارش باران در ۳ استان

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال در محدوده انتهای آزادراه و در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده سه‌راهی چلاو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب و محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان است و در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

بارش باران در ۳ استان

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت جوی سایر نقاط کشور گفت: در برخی محورهای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری بارش باران گزارش شده و در برخی محورهای استان سیستان و بلوچستان نیز وزش باد شدید و پدیده گردوخاک جریان دارد.

وی در ادامه درباره محورهای مسدود شریانی تصریح کرد: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود. همچنین محور بوشهر–دیر نیز تا اطلاع ثانوی مسدود است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، زرآباد–چاهان، کمربندی یاسوج–اصفهان و بادوله–بامنیر از جمله محورهای مسدود غیرشریانی هستند و محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده نیز در زمره محورهای دارای انسداد فصلی قرار دارند.

