بیانیه متخصصان دارویی و تجهیزات پزشکی ایران؛

حملات به زیرساخت‌های دارویی و حوزه سلامت ایران را متوقف کنید

جمعی از فعالان، متخصصان صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور و مدیران تشکل‌های تخصصی، با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نهادهای بین‌المللی حوزه سلامت و حقوق بشر، خواستار توقف حملات به زیرساخت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ایران شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، در این بیانیه که به امضای بیش از ۵۴۰ نفر از متخصصان حوزه سلامت کشور رسیده است، حملات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز دارویی، زیرساخت‌ها و کارخانجات فعال در حوزه سلامت به شدت محکوم شده است. 

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر و حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی، از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند ضمن محکومیت این حملات، برای جلوگیری از تکرار حمله به زیرساخت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و مراکز فعال حوزه سلامت ایران اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. 

نهادهای دریافت‌کننده این بیانیه عبارتند از: نهادهای سازمان ملل و حوزه سلامت World Health Organization (WHO) – دفتر منطقه‌ای خاورمیانه Office of the High Commissioner for Human Rights United Nations Human Rights Council UNICEF نهادهای بشردوستانه و بین‌المللی International Committee of the Red Cross Doctors Without Borders Amnesty International Human Rights Watch نهادهای تخصصی حوزه دارو International Pharmaceutical Federation (FIP) International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)

