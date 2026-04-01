به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، در این بیانیه که به امضای بیش از ۵۴۰ نفر از متخصصان حوزه سلامت کشور رسیده است، حملات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز دارویی، زیرساخت‌ها و کارخانجات فعال در حوزه سلامت به شدت محکوم شده است.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر و حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی، از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند ضمن محکومیت این حملات، برای جلوگیری از تکرار حمله به زیرساخت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و مراکز فعال حوزه سلامت ایران اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

نهادهای دریافت‌کننده این بیانیه عبارتند از: نهادهای سازمان ملل و حوزه سلامت World Health Organization (WHO) – دفتر منطقه‌ای خاورمیانه Office of the High Commissioner for Human Rights United Nations Human Rights Council UNICEF نهادهای بشردوستانه و بین‌المللی International Committee of the Red Cross Doctors Without Borders Amnesty International Human Rights Watch نهادهای تخصصی حوزه دارو International Pharmaceutical Federation (FIP) International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)

