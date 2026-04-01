انجام بیش از ۳ هزار مأموریت اورژانس تهران در جنگ رمضان/ آسیب به ۲۳ آمبولانس
به گزارش ایلنا و براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمداسماعیل توکلی، رئیس مرکز اورژانس استان تهران در حاشیه بازدید میدانی الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت از مرکز اورژانس تهران اظهار کرد: از دولت تشکر دارم که در این ایام اهتمام ویژه داشت که دستگاههای امدادی ذرهای دچار خلل در خدمترسانی نشوند.
وی ادامه داد: تا به امروز ۲۳ دستگاه آمبولانس و نزدیک به ۱۰ دستگاه پشتیبان عملیات دچار آسیب شده است. ۸ دستگاه کاملا از بین رفته و دو دستگاه همچنان زیر آوار است و به دلیل حجم اصابتها نتوانستیم آنها را خارج کنیم.
رئیس مرکز اورژانس استان تهران اضافه کرد: همچنین ۵۶ همکار رشید ما هم دچار آسیبدیدگی شدند و یکی از همکاران ما در منطقه غرب تهران در حین امدادرسانی به مصدومین جنگ با حملات مجدد در صحنه به درجه رفیع شهادت رسید.
توکلی ادامه داد: از ابتدای این ایام تاکنون، اورژانس تهران بیش از ۳ هزار مأموریت مرتبط با جنگ انجام داده و همزمان حدود ۵۰ هزار مأموریت جاری نیز به ثبت رسیده که ۲۷ درصد آن مربوط به حوادث ترافیکی بوده که عمدتا ناشی از سفرهای نوروزی بوده است. با این حال، تمامی خدمات همانند شرایط عادی در حال ارائه است و به لطف خداوند و تلاش همکاران، هیچ خللی در روند خدمترسانی ایجاد نشده است.
وی اضافه کرد: از مجموع این مأموریتها، حدود ۷۵ درصد مربوط به شهر تهران و محدوده کلانشهری بوده و در این مدت به بیش از ۷ هزار مجروح خدمات ارائه شده است. با همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای امدادی و وحدت ایجاد شده، اجازه ندادیم دشمن به اهداف خود در آسیبرسانی به مردم عادی دست یابد.
رئیس مرکز اورژانس استان تهران بیان کرد: اورژانس ایران، به ویژه در استان تهران، در حوزه عملیات و برنامهریزی از مقتدرترین مجموعههای منطقه به شمار میرود. این در حالی است که بر اساس تصاویر منتشرشده از سوی رژیم صهیونیستی که ما رصد کردیم، نیروهای امدادی آنها با تجهیزات نظامی و حفاظتی فعالیت میکنند، اما نیروهای ما با رشادت، شجاعت و روحیهای خالصانه در میدان حاضر هستند.
وی تصریح کرد: طبق آمار اعلامی آنها، بیش از ۶ هزار مصدوم تحت پوشش خدمات قرار گرفتهاند، هرچند این آمار بهاحتمال بیشتر از رقم اعلامی است. در مقابل، ما با شفافیت آمار خود را اعلام میکنیم، چرا که معتقدیم هدف دشمن، برخلاف ادعاهایش، مستقیماً مردم عادی را نشانه گرفته است؛ بهطوری که بیش از ۸۵ درصد مصدومان در کلانشهر تهران را شهروندان عادی، به ویژه زنان و کودکان تشکیل میدهند.
توکلی در پایان تأکید کرد: از مردم شریف کشور، به ویژه استان تهران، صمیمانه تشکر میکنم. زمانی که ستاد مرکزی اورژانس استان دچار آسیب شد، انتظار چنین حجم گستردهای از همراهی مردمی را نداشتیم، اما از سراسر کشور، از استانها و شهرهای مختلف، برای کمک با ما تماس گرفتند؛ از پزشکان متخصص گرفته تا رانندگان داوطلب. این همدلی و همراهی برای ما بسیار ارزشمند است و وظیفه خود میدانم به نمایندگی از مجموعه اورژانس، از این حمایتها قدردانی کنم. اورژانس برای مردم است و برای مردم خواهد ماند و ما به این که در کنار نیروهای مسلح برای مردم خدمت میکنیم، افتخار میکنیم.