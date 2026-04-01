رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
شهادت ۱۱ نفر از فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در حملات اخیر
رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام خبر شهادت ۱۱ نفر از همکاران صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و تشریح جزئیات خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی و پخش در شهرهای مختلف کشور، تأکید کرد: با وجود آسیبهای وارده به برخی زیرساختها، هیچگونه اختلالی در تأمین و توزیع داروهای حیاتی، تخصصی و تجهیزات پزشکی ضروری ایجاد نشده و زنجیره تأمین کالاهای سلامتمحور کشور بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به حملات اخیر دشمن متخاصم، ضمن تقدیر از ایستادگی مردم شریف ایران و مقاومت و پایمردکی رزمندگان و نظامیان دلیر کشور در مقابل دشمنان، ابراز امیدواری کرد که به زودی پیروزی کامل نصیب ملت ایران شود و نابودی دشمن را به چشم ببینیم.
وی تاکید کرد: ما هم مانند مردم شریف ایران، تمامقد پای انجام وظیفه ایستادهایم و با تدابیر اندیشیدهشده، هیچ اختلالی در تامین و توزیع اقلام حیاتی درمانی و سلامت بیماران ایجاد نشده است.
وی در ادامه اعلام کرد: متاسفانه در جریان حملات صورتگرفته در ایام جنگ رمضان، تعدادی از واحدهای تولیدی و پخش در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کشور مورد آسیب قرار گرفتند که خوشبختانه با مدیریت بحران و پایش مستمر، زنجیره تامین کالاهای سلامتمحور کشور بدون وقفه ادامه دارد.
پیرصالحی با بیان اینکه مجموعاً ۲۴ واحد صنعتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دچار خسارت شدهاند، افزود: در بخش پخش، هشت شرکت فعال در توزیع دارو و ملزومات پزشکی در شهرهای تهران، همدان، اصفهان، اهواز و بندرعباس با سطوح مختلفی از آسیبدیدگی مواجه شدند که از شکستگی شیشه تا تخریب بخشی از انبارها را شامل میشود.
رییس سازمان غذا و دارو در خصوص بخش تولید تصریح کرد: چهارده واحد تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی در شهرهای تهران، اصفهان، قم، قزوین و شرق کشور دچار خسارت شدهاند که خوشبختانه در اکثر موارد آسیبها جزئی و قابل ترمیم بوده است. با این حال در یک مورد در شهر قم، یک واحد تولید مواد موثره دارویی با آسیب جدی مواجه شده که تیمهای فنی در حال ارزیابی دقیق و برنامهریزی برای بازسازی آن هستند.
وی با اشاره به حوزه تجهیزات پزشکی گفت: دو واحد تولیدی در شهرهای تهران و اصفهان مورد هدف قرار گرفتند که یکی از آنها تا زمان بازسازی و ایمنسازی، فعالیت خود را به صورت موقت متوقف کرده است.
پیرصالحی با ابراز تاسف از تلفات انسانی این حادثه اظهار داشت: متاسفانه در این حملات یازده نفر از همکاران خدوم صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و چهار نفر دیگر نیز مجروح شدند که ضمن آرزوی علو درجات برای شهدا، برای مجروحین آرزوی سلامتی و بهبودی داریم.
او با تاکید بر تابآوری شبکه تامین کالاهای سلامت کشور خاطرنشان کرد: با وجود خسارات وارده، هیچگونه کمبودی در دسترسی بیماران به داروهای اساسی، تخصصی و تجهیزات پزشکی حیاتی وجود ندارد و همه تمهیدات لازم برای پایش مستمر زنجیره تامین و توزیع اقلام درمانی در سراسر کشور به کار گرفته شده است.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان خاطر نشان کرد: رزیابیهای تکمیلی توسط کارگروههای تخصصی سازمان غذا و دارو در حال انجام است و گزارش نهایی خسارات و برنامههای بازسازی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، متعاقباً به اطلاع عموم هموطنان و ذینفعان خواهد رسید.