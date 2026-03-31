وزارت بهداشت اعلام کرد:

آخرین آمار از وضعیت مجروحین و شهدای جنگ

بر اساس اعلام وزارت بهداشت از ابتدای جنگ رمضان تا امروز تعداد شهدا و مصدومان نظام سلامت کشور به ترتیب ۲۴ و ۱۱۴ نفر است. همچنین تعداد عمل‌های جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تحمیلی رمضان تا امروز، ۱۰۸۱ مورد است.

به گزارش ایلنا، بر اساس آمار اعلامی وزارت بهداشت، از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تا امروز (۹ اسفند تا ۱۱ فروردین ماه)، ۴۷۹ نفر از مصدومان حملات رژیم صهیونسیتی - آمریکایی در مراکز درمانی بستری هستند. ۲۵ هزار و ۷۴۷ نفر درمان و ترخیص شده‌اند. 

همچنین طی این مدت تعداد شهدا و مصدومان نظام سلامت کشور به ترتیب ۲۴ و ۱۱۴ نفر است. همچنین تعداد عمل‌های جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تحمیلی رمضان تا امروز، ۱۰۸۱ مورد است. 

طبق آمار وزارت بهداشت از ۹ اسفند تا ۱۱ فروردین، تعداد مصدومان کمتر از ۱۸ سال و مصدومان کمتر از دو سال به ترتیب ۱۸۳۰ و ۶۶ نفر است. 

طی این مدت ۱۷ کودک کمتر از ۵ سال شهید شده‌اند و تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال نیز ۲۱۶ نفر است. 

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد پایگاه‌های اورژانس آسیب‌دیده ۵۳ واحد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشتی» آسیب دیده به ترتیب ۴۴ و ۲۱۲ مورد است. 

طی این مدت ۴۲ دستگاه آمبولانس آسیب دیده‌اند و تعداد بیمارستان‌های تخلیه شده نیز ۷ مورد است. 

بنابر گزارش وزارت بهداشت آمار و ارقام نشان می‌دهد ۲۴۹ زن تا روز ۱۱ فروردین شهید شده‌اند و تعداد مصدومان زن نیز ۴۴۰۹ نفر است که تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.

