به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به حوادث اخیر و شهادت دانش‌آموزان ایرانی، شخصیت‌های برجسته و فدراسیون‌های عضو فدراسیون بین‌المللی ورزش مدارس (ISF) با ارسال پیام‌های جداگانه، ضمن ابراز تأسف عمیق، با جامعه ورزش مدارس ایران اعلام همدردی کردند.

دبیرکل فدراسیون ورزش مدارس جهان، در پیام خود با ابراز همبستگی با خانواده‌های داغدار بر لزوم تلاش برای حفظ امنیت دانش‌آموزان تأکید کرد.

گفتنی است؛ این حمایت‌ها تنها به رده‌های مدیریتی محدود نشده و شماری از مدیران ارشد ISF از جمله مدیر برگزاری رویدادها، مدیر رسانه‌ای و رئیس کمیته فنی تکواندو نیز با ارسال پیام‌هایی، با جامعه ورزش مدارس ایران اعلام همدردی کردند.

درحرکتی نشان‌دهنده وحدت و همبستگی جهانی در جامعه ورزش مدارس، فدراسیون‌های ورزش مدارس کشورهای متعددی از قاره‌های مختلف نیز به این موج پیوستند.

فدراسیون‌های ورزش مدارس چین، صربستان، برزیل، نپال، کامرون، قزاقستان، اندونزی و مجموعه ورزش مدارس کبک، با ارسال پیام‌های جداگانه، شهادت دانش‌آموزان ایرانی را تسلیت گفته و ابراز امیدواری کردند که با حاکم شدن صلح و آرامش، شاهد حضور پرشور ورزشکاران ایرانی در رویدادهای آینده باشیم.

انتهای پیام/