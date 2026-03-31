اعلام همدردی دبیرکل فدراسیون ورزش مدارس جهان و فدراسیونهای عضو ISF با فدراسیون ورزش دانشآموزی ایران
در ادامه واکنشهای بینالمللی به شهادت دانش آموزان ایرانی، دبیرکل فدراسیون ورزش مدارس جهان و فدراسیونهای عضو فدراسیون جهانی ورزش مدارس (ISF) با فدراسیون ورزش دانشآموزی ایران اعلام همدردی کردند.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه واکنشهای بینالمللی به حوادث اخیر و شهادت دانشآموزان ایرانی، شخصیتهای برجسته و فدراسیونهای عضو فدراسیون بینالمللی ورزش مدارس (ISF) با ارسال پیامهای جداگانه، ضمن ابراز تأسف عمیق، با جامعه ورزش مدارس ایران اعلام همدردی کردند.
دبیرکل فدراسیون ورزش مدارس جهان، در پیام خود با ابراز همبستگی با خانوادههای داغدار بر لزوم تلاش برای حفظ امنیت دانشآموزان تأکید کرد.
گفتنی است؛ این حمایتها تنها به ردههای مدیریتی محدود نشده و شماری از مدیران ارشد ISF از جمله مدیر برگزاری رویدادها، مدیر رسانهای و رئیس کمیته فنی تکواندو نیز با ارسال پیامهایی، با جامعه ورزش مدارس ایران اعلام همدردی کردند.
درحرکتی نشاندهنده وحدت و همبستگی جهانی در جامعه ورزش مدارس، فدراسیونهای ورزش مدارس کشورهای متعددی از قارههای مختلف نیز به این موج پیوستند.
فدراسیونهای ورزش مدارس چین، صربستان، برزیل، نپال، کامرون، قزاقستان، اندونزی و مجموعه ورزش مدارس کبک، با ارسال پیامهای جداگانه، شهادت دانشآموزان ایرانی را تسلیت گفته و ابراز امیدواری کردند که با حاکم شدن صلح و آرامش، شاهد حضور پرشور ورزشکاران ایرانی در رویدادهای آینده باشیم.