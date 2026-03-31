آسیب به ۱۶ مرکز علمی دانشگاهی ایران در جنگ
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به ابعاد تازهای از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از حملات گسترده و هدفمند به مراکز علمی، دانشگاهی و زیرساختهای غیرنظامیکشور پرده برداشت و این اقدامات را نشانهای آشکار از استیصال و شکست دشمن در میدانهای واقعی دانست.
کولیوند با تأکید بر اینکه این حملات نقض صریح قوانین بینالمللی و اصول انسانی است، گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه یک اقدام نظامی، بلکه جلوهای از وحشیگری عریان رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن است که در اوج ضعف، به مراکز علمی و دانشگاهی که نماد پیشرفت و آیندهسازی یک ملت هستند، یورش بردهاند.
وی با اشاره به خسارات وارد شده افزود: در جریان این حملات، دانشگاههای متعددی از جمله دانشگاه هنر تهران، پژوهشگاه رنگ، دانشگاه ارومیه، دانشگاه شهید رجایی، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه انقلاب اسلامی، دانشگاه پیام نور دیواندره، مراکز آموزش عالی لرستان، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، پژوهشگاه هوافضا، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دانشگاه هرمزگان و دانشگاه صنعتی اصفهان مورد آسیب قرار گرفتند.
به گفته رئیس هلالاحمر، بخش قابل توجهی از این خسارات شامل تخریب ساختمانها، شکستن شیشهها، آسیب به خوابگاههای دانشجویی، آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی بوده است؛ اما نکته قابل توجه این است که با تدابیر پیشگیرانه و تخلیه بهموقع برخی اماکن، از وقوع تلفات انسانی گسترده جلوگیری شد.
کولیوند تأکید کرد: دشمنان این ملت باید بدانند که حمله به دانشگاهها و مراکز علمی، نهتنها ما را متوقف نمیکند، بلکه عزم جوانان این سرزمین را برای پیشرفت و ایستادگی چند برابر خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر، وی این اقدامات را نشانهای از «شکست راهبردی دشمن» دانست و افزود: وقتی دشمن از مقابله در میدانهای واقعی عاجز میشود، به اقدامات کور و بزدلانه علیه مراکز غیرنظامی روی میآورد. این همان نشانه ضعف و درماندگی است.
رئیس جمعیت هلالاحمر در پایان خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید در برابر این نقض آشکار قوانین بینالمللی سکوت نکند. هدف قرار دادن مراکز علمی و غیرنظامی، جنایتی است که نه فراموش خواهد شد و نه بدون پاسخ خواهد ماند.