رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:

کشف ۴ هزار تن کالای اساسی احتکاری و قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: تاکنون از حدود ۵۰ هزار انبار، فروشگاه بزرگ عرضه و انبار محل نگهداری کالای اساسی در نقاط مختلف کشور بازدید شده است.

به گزارش ایلنا، سردار «حسین رحیمی» اظهار کرد: با تشکیل بیش از ۲۱ هزار تیم مشترک با همکاری سازمان‌های صمت، کشاورزی، تعاون، تعزیرات و… رصد و بازدید انبار ها، محل نگهداری کالای اساسی و فروشگاه‌های بزرگ و جایگاه‌های عرضه سوخت همچنان تداوم دارد. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه تاکنون از حدود ۵۰ هزار انبار، فروشگاه بزرگ عرضه و انبار محل نگهداری کالای اساسی در نقاط مختلف کشور بازدید شده است، افزود: در این مدت به منظور مقابله با قاچاق کالا از بیش از ۳۲ هزار دستگاه کامیون و همچنین از بیش از ۴۳۰۰ جایگاه عرضه فراورده‌های سوختی بازدید شد. 

به گزارش پلیس، سردار رحیمی با اشاره به کشفیات جدید این پلیس، از حدود ۴ هزار تن کالای اساسی احتکاری و قاچاق از قبیل برنج، روغن، قندوشکر، آرد، حبوبات و…خبر داد و گفت: در ایام جنگ رمضان، ۱۰۵ دستگاه خودرو حامل بار قاچاق توقیف شد.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
