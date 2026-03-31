کشف ۴ هزار تن کالای اساسی احتکاری و قاچاق

به گزارش ایلنا، سردار «حسین رحیمی» اظهار کرد: با تشکیل بیش از ۲۱ هزار تیم مشترک با همکاری سازمان‌های صمت، کشاورزی، تعاون، تعزیرات و… رصد و بازدید انبار ها، محل نگهداری کالای اساسی و فروشگاه‌های بزرگ و جایگاه‌های عرضه سوخت همچنان تداوم دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه تاکنون از حدود ۵۰ هزار انبار، فروشگاه بزرگ عرضه و انبار محل نگهداری کالای اساسی در نقاط مختلف کشور بازدید شده است، افزود: در این مدت به منظور مقابله با قاچاق کالا از بیش از ۳۲ هزار دستگاه کامیون و همچنین از بیش از ۴۳۰۰ جایگاه عرضه فراورده‌های سوختی بازدید شد.

به گزارش پلیس، سردار رحیمی با اشاره به کشفیات جدید این پلیس، از حدود ۴ هزار تن کالای اساسی احتکاری و قاچاق از قبیل برنج، روغن، قندوشکر، آرد، حبوبات و…خبر داد و گفت: در ایام جنگ رمضان، ۱۰۵ دستگاه خودرو حامل بار قاچاق توقیف شد.

