خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان غذا و دارو:

کمبود شیر خشک نداریم/ مدیریت تقاضا بر اساس سن نوزاد

کد خبر : 1767641
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان غذا و دارو، با حضور در کارخانه کاله بر پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین شیرخشک تأکید و اعلام کرد: با تدابیر اندیشیده شده و همت تولیدکنندگان، هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و توزیع این محصول استراتژیک برای تمام خانواده‌ها، به‌ویژه در شهرهای میزبان و استان‌های مختلف، به بهترین شکل مدیریت شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی در حاشیه بازدید از خطوط تولید شیرخشک کارخانه کاله، ضمن تسلیت شهادت سردار دریابان تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اظهار داشت: خون پاک این شهید والامقام و دیگر شهدای مدافع امنیت، انگیزه خدمت‌رسانی بی‌وقفه را در بدنه نظام سلامت دوچندان کرده است. 

رئیس سازمان غذا و دارو با گرامیداشت یک‌ماهگی ایستادگی ملت ایران در برابر تهاجم دشمنان، افزود: در این برهه حساس، اولویت اصلی ما تضمین امنیت غذایی و آرامش خاطر خانواده‌هاست و سازمان غذا و دارو با تمام ظرفیت، پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی سلامت‌محور را رصد می‌کند. 

پیرصالحی با اشاره به وضعیت موجودی انبارها و خطوط تولید، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه شیرخشک‌های رگولار، متابولیک و رژیمی در سطح کشور مشاهده نمی‌شود و تولید با ظرفیت مطلوب در حال انجام است. 

وی با تأکید بر شباهت فرمولاسیون بیش از ۹۵ درصد شیرخشک‌های رگولار موجود در بازار، به خانواده‌ها توصیه کرد: اصرار بر مصرف برندهای خاص نظیر آپتامیل، نان یا ببلاک ضرورتی ندارد و در صورت‌عدم موجودی یک نشان تجاری، جایگزین‌های هم‌رده از نظر ارزش تغذیه‌ای کاملاً پاسخگو هستند. 

رئیس سازمان غذا و دارو درباره نظام اولویت‌بندی در توزیع نیز گفت: اولویت اصلی تأمین و پایش ما، نوزادان زیر ۶ ماه هستند و با افزایش سن کودک و امکان استفاده از غذای کمکی، ضرورت تأمین شیرخشک کاهش می‌یابد؛ بنابراین مدیریت تقاضا بر اساس سن نوزاد باید در دستور کار خانواده‌ها و شبکه توزیع قرار گیرد. 

پیرصالحی با اشاره به چالش‌های لجستیکی برخی شرکت‌های پخش در تهران، خاطرنشان کرد: اگرچه توزیع با ظرفیتی کمتر از حد انتظار پیش می‌رود، اما تأمین کالا متوقف نشده و محصولات به‌تدریج در شبکه توزیع سراسری قرار می‌گیرند. 

وی با اشاره به جابجایی‌های جمعیتی اخیر و حضور هموطنان در استان‌ها و شهرهای مختلف، افزود: سامانه هوشمند پایش و توزیع سازمان غذا و دارو به‌گونه‌ای طراحی شده که نیاز هیچ کودکی در هیچ نقطه‌ای از کشور بی‌پاسخ نماند و انبارها به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شوند. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، پیرصالحی در پایان این بازدید از همه افراد تاثیر گذار در فرهنگ‌سازی و اموزش سلامت خواست با آموزش چهره‌به‌چهره خانواده‌ها و داروخانه‌ها، فرهنگ مصرف منطقی و مدیریت تقاضا بر اساس اولویت‌های سنی را نهادینه کنند تا منابع موجود به بهترین شکل به گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار