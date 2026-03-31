اطلاعیه دانشگاه پیام نور درباره نحوه فعالیتهای آموزشی
اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور، اطلاعیه مهمی درباره نحوه فعالیتهای آموزشی این دانشگاه، منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه به این شرح است:
با توجه به ادامه حملههای دشمن آمریکایی – صهیونیستی به کشور عزیزمان و به منظور تداوم فعالیتهای آموزشی دانشگاه پیام نور، تا اطلاع ثانوی، تصمیمهای زیر، اتخاذ و برای اقدام، ابلاغ میشود:
– کلاس درسهای تئوری (نظریه) در هر سه مقطع تحصیلی به صورت مجازی برگزار میشود. ضروری است که مرکزها / واحدها، تمهیدهای لازم را برای برگزاری کلاسهای بر خط، فراهم و برای دانشجویانی که امکان اتصال به این کلاسها را ندارند، راهکارهای جایگزین – آفلاین (خارج از خط) پیشبینی کنند.
– کلاس درسهای عملی که نیازمند حضور فیزیکی است (از جمله تربیت بدنی، آزمایشگاهها و کارگاهها) در تابستان، برگزار و نمرههای این درسها برای نیمسال دوم ثبت خواهد شد؛ درباره دانشجویانی که با گذراندن درسهای عملی فارغالتحصیل میشوند، تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری این درسها بر عهده شورای آموزشی استان خواهد بود.
– نشستهای دفاع (پایاننامه، رساله و پیشنهادیه تحصیلات تکمیلی) به اواخر خرداد موکول میشود. در موارد استثنایی (دانشجویان در آستانه فراغت از تحصیل) برگزاری دفاع به صورت مجازی با مجوز شورای آموزشی استان، مانعی ندارد.
– آزمون جامع مقطع دکتری تخصصی در بازه زمانی دهه سوم اردیبهشت تا دهه اول خرداد برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق و نحوه برگزاری آزمون (حضوری یا مجازی) حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت اعلام میشود.
دانشجویان گرامی برای اطلاع از جزئیات بیشتر، اطلاعیههای بعدی را به دقت پیگیری کنند.