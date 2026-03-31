وزارت بهداشت:
«خط ۹» برای مشاوره سلامت روان به سامانه ۱۹۰ افزوده شد
دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اقدامی نوآورانه و برای نخستینبار، «خط ۹» را به عنوان خدمات مشاوره سلامت روان به سامانه ۱۹۰ افزود.
به گزارش ایلنا، احمدرضا ریحانی یساولی، مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، در این باره اعلام کرد: سامانه ۱۹۰ که پیش از این به عنوان کانال ارتباطی و نظارتی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد فعالیت داشت، اکنون با راهاندازی «خط ۹» وارد مرحله جدیدی از ارائه خدمات به شهروندان شده است.
وی افزود: با راهاندازی این بخش جدید، دامنه کارکرد سامانه ۱۹۰ که پیش از این عمدتاً به دریافت شکایات، گزارشها و تقدیرهای مردمی از حوزه سلامت محدود بود، به طور قابل توجهی گسترش یافته و خدمات مشاوره سلامت روان نیز به آن افزوده شده است.
دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت اعلام کرد: «خط ۹» سامانه ۱۹۰ از تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ فعال شده و شهروندان در سراسر کشور میتوانند با شمارهگیری ۱۹۰ و انتخاب گزینه ۹، از خدمات مشاوره سلامت روان بهرهمند شوند.
به گزارش وبدا، خدمات رایگان روانشناختی در سامانه تلفنی ۱۹۰ با پیگیریهای دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت وزارت بهداشت با مشارکت حدود ۷۰۰ نفر از روانشناسان شاغل در شبکههای بهداشتی درمانی و معاونت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، به هموطنان ارائه میشود.