«خط ۹» برای مشاوره سلامت روان به سامانه ۱۹۰ افزوده شد

به گزارش ایلنا، احمدرضا ریحانی یساولی، مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، در این باره اعلام کرد: سامانه ۱۹۰ که پیش از این به عنوان کانال ارتباطی و نظارتی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد فعالیت داشت، اکنون با راه‌اندازی «خط ۹» وارد مرحله جدیدی از ارائه خدمات به شهروندان شده است.

وی افزود: با راه‌اندازی این بخش جدید، دامنه کارکرد سامانه ۱۹۰ که پیش از این عمدتاً به دریافت شکایات، گزارش‌ها و تقدیرهای مردمی از حوزه سلامت محدود بود، به طور قابل توجهی گسترش یافته و خدمات مشاوره سلامت روان نیز به آن افزوده شده است.

دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت اعلام کرد: «خط ۹» سامانه ۱۹۰ از تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ فعال شده و شهروندان در سراسر کشور می‌توانند با شماره‌گیری ۱۹۰ و انتخاب گزینه ۹، از خدمات مشاوره سلامت روان بهره‌مند شوند.

به گزارش وبدا، خدمات رایگان روانشناختی در سامانه تلفنی ۱۹۰ با پیگیری‌های دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت وزارت بهداشت با مشارکت حدود ۷۰۰ نفر از روانشناسان شاغل در شبکه‌های بهداشتی درمانی و معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، به هموطنان ارائه می‌شود.

