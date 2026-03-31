وزارت بهداشت:

«خط ۹» برای مشاوره سلامت روان به سامانه ۱۹۰ افزوده شد

​دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اقدامی نوآورانه و برای نخستین‌بار، «خط ۹» را به عنوان خدمات مشاوره سلامت روان به سامانه ۱۹۰ افزود.

به گزارش ایلنا، احمدرضا ریحانی یساولی، مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، در این باره اعلام کرد: سامانه ۱۹۰ که پیش از این به عنوان کانال ارتباطی و نظارتی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد فعالیت داشت، اکنون با راه‌اندازی «خط ۹» وارد مرحله جدیدی از ارائه خدمات به شهروندان شده است. 

وی افزود: با راه‌اندازی این بخش جدید، دامنه کارکرد سامانه ۱۹۰ که پیش از این عمدتاً به دریافت شکایات، گزارش‌ها و تقدیرهای مردمی از حوزه سلامت محدود بود، به طور قابل توجهی گسترش یافته و خدمات مشاوره سلامت روان نیز به آن افزوده شده است. 

دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت اعلام کرد: «خط ۹» سامانه ۱۹۰ از تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ فعال شده و شهروندان در سراسر کشور می‌توانند با شماره‌گیری ۱۹۰ و انتخاب گزینه ۹، از خدمات مشاوره سلامت روان بهره‌مند شوند. 

به گزارش وبدا، خدمات رایگان روانشناختی در سامانه تلفنی ۱۹۰ با پیگیری‌های دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت وزارت بهداشت با مشارکت حدود ۷۰۰ نفر از روانشناسان شاغل در شبکه‌های بهداشتی درمانی و معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، به هموطنان ارائه می‌شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
