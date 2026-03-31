به گزارش ایلنا، نشست همکاری مشترک میان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته، ۱۰ فروردین ماه، هم‌زمان با روز سی‌ویکم جنگ رمضان برگزار شد.

در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر تداوم همکاری و روابط فی‌مابین به منظور جبران خسارت مالی ناشی از تجاوز دشمن به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور توافقات مهم و قابل توجهی صورت گرفت.

حسین سیمایی، وزیر علوم، ضمن تقدیر از فعالیت‌های ارزشمند معاونت علمی، بر اهمیت استفاده مؤثر از منابع مالی در اختیار جهت تعمیر، تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها تأکید کرد تا زمینه‌ساز دستیابی به استانداردهای مورد نیاز در جهش علمی کشور و حفظ اشتغال شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خسارت‌دیده باشد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این نشست، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور بر تداوم و تقویت حمایت‌های این معاونت از دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تأکید و بر همکاری بی‌سابقه و رو به گسترش طرفین اشاره کرد.

