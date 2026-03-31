خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هم‌افزایی معاونت علمی و وزارت علوم برای بازسازی زیرساخت‌های دانش‌بنیان

هم‌افزایی معاونت علمی و وزارت علوم برای بازسازی زیرساخت‌های دانش‌بنیان
کد خبر : 1767508
لینک کوتاه کپی شد.

نشست مشترک معاونت علمی و وزارت علوم با محوریت استفاده بهینه از منابع مالی برای تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها و پشتیبانی از اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست همکاری مشترک میان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته، ۱۰ فروردین ماه، هم‌زمان با روز سی‌ویکم جنگ رمضان برگزار شد. 

در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر تداوم همکاری و روابط فی‌مابین به منظور جبران خسارت مالی ناشی از تجاوز دشمن به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور توافقات مهم و قابل توجهی صورت گرفت. 

حسین سیمایی، وزیر علوم، ضمن تقدیر از فعالیت‌های ارزشمند معاونت علمی، بر اهمیت استفاده مؤثر از منابع مالی در اختیار جهت تعمیر، تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها تأکید کرد تا زمینه‌ساز دستیابی به استانداردهای مورد نیاز در جهش علمی کشور و حفظ اشتغال شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خسارت‌دیده باشد. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این نشست، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور بر تداوم و تقویت حمایت‌های این معاونت از دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تأکید و بر همکاری بی‌سابقه و رو به گسترش طرفین اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار