به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، متن پیام انصاری به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر افلاطونی

ریاست محترم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

با سلام و احترام؛

با نهایت تأسف و تألم، شهادت فرمانده پرتلاش یگان حفاظت و جمعی از پرسنل شریف آن سازمان در پی حمله وحشیانه را صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.

حمله به سازمان منابع طبیعی کشور که هیچ‌گونه ارتباطی با امور نظامی نداشته و صرفاً عهده‌دار وظیفه خطیر حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع است، نمونه‌ای آشکار از نیات پلید دشمنان میهن در جهت نابودی ثروت‌های ملی و ظرفیت‌های حیاتی و زیستی کشور بوده و مغایر با مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و از مصادیق بارز جنایات جنگی به شمار می‌رود.

اینجانب و مجموعه مدیران و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن اعلام انزجار و محکومیت شدید این اقدام ناجوانمردانه، مراتب همدردی و همبستگی خود را با خانواده‌های معظم شهدای گرانقدر، مدیریت و کارکنان شریف آن سازمان اعلام داشته و از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای آن عزیزان را مسئلت می‌نماییم.

شینا انصاری

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست

