انتظامی حوادث ۱۰ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۶:۲۲

جاده چالوس دوطرفه شد

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از رفع انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و اعلام کرد: این دو محور که از ساعت ۱۵:۰۰ امروز (۱۰ فروردین)به دلیل حجم بالای ترافیک مسدود و مسیر جنوب به شمال آن یک‌طرفه شده بود، پس از تخلیه بار ترافیکی، به صورت دوطرفه بازگشایی شد.