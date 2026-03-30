جاده چالوس دوطرفه شد

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از رفع انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و اعلام کرد: این دو محور که از ساعت ۱۵:۰۰ امروز (۱۰ فروردین)به دلیل حجم بالای ترافیک مسدود و مسیر جنوب به شمال آن یک‌طرفه شده بود، پس از تخلیه بار ترافیکی، به صورت دوطرفه بازگشایی شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، در این خصوص گفت: در حال حاضر تردد از هر دو مسیر رفت و برگشت در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت عادی در جریان است.

سرهنگ محبی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، از مسافران خواست با توجه به شرایط ترافیکی، ضمن مدیریت زمان سفر، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.

