وزیر علوم تاکید کرد:

پیگیری تخریب زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: تخریب زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در تماس تلفنی با کلانتری، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، ضمن ابراز تأسف از تخریب برخی مراکز آموزشی و پژوهشی این دانشگاه در پی حمله وحشیانه هوایی متجاوزان صهیونیستی - آمریکایی به این مجموعه، از نزدیک در جریان آخرین وضع خسارات وارده قرار گرفت. 

وزیر علوم در این گفت‌وگو با تأکید بر اهمیت صیانت از مراکز علمی و دانشگاهی، تخریب زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی را اقدامی نگران‌کننده دانست و اعلام کرد وزارت علوم موضوع را از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. 

سیمایی همچنین بر ضرورت رسیدگی سریع به وضعیت دانشگاه و تسریع در بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت وزارت علوم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم برای جبران خسارات و بازگشت هرچه سریع‌تر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به روند عادی را در دستور کار قرار خواهد داد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
