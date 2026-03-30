به گزارش ایلنا، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در تماس تلفنی با کلانتری، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، ضمن ابراز تأسف از تخریب برخی مراکز آموزشی و پژوهشی این دانشگاه در پی حمله وحشیانه هوایی متجاوزان صهیونیستی - آمریکایی به این مجموعه، از نزدیک در جریان آخرین وضع خسارات وارده قرار گرفت.

وزیر علوم در این گفت‌وگو با تأکید بر اهمیت صیانت از مراکز علمی و دانشگاهی، تخریب زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی را اقدامی نگران‌کننده دانست و اعلام کرد وزارت علوم موضوع را از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

سیمایی همچنین بر ضرورت رسیدگی سریع به وضعیت دانشگاه و تسریع در بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت وزارت علوم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم برای جبران خسارات و بازگشت هرچه سریع‌تر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به روند عادی را در دستور کار قرار خواهد داد.

