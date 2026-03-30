جزئیات عملیات آوار برداری در مناطق آسیب دیده پایتخت همزمان با آغاز جنگ

جزئیات عملیات آوار برداری در مناطق آسیب دیده پایتخت همزمان با آغاز جنگ
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به حملات ددمنشانه دشمنان به پایتخت گفت: از نخستین ساعات آغاز جنگ رمضان با اجرای ۴۶۷ مأموریت، اعزام ۱۳۶۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات و بسیج ۲۷۲۰ نیروی انسانی، پشتیبانی گسترده‌ای از عملیات آواربرداری و خدمات شهری تخصصی در مناطق آسیب‌دیده از بمباران توسط سازمان مدیریت پسماند انجام شده است.

به گزارش ایلنا، محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تاکید بر نقش کلیدی این مجموعه در آواربرداری و ارائه خدمات شهری تخصصی اظهار کرد: با اعزام ۱۳۶۰ دستگاه ماشین‌آلات و ۲۷۲۰ نفر پرسنل اجرایی، رانندگان و عوامل ستادی و پشتیبانی موفق به اجرای ۴۶۷ مأموریت آواربرداری در مناطق آسیب‌دیده در جنگ رمضان شده‌اند. 

به گزارش شهر، قضاتلو با اشاره به آمادگی ۲۴ساعته و بسیج حداکثری توان عملیاتی بر تعهد مدیریت شهری در مقابله با تهدیدات خارجی و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط بحران تاکید کرد و افزود: سازمان مدیریت پسماند به عنوان عضوی از کمیته آواربرداری ستاد بحران، در هماهنگی کامل با سایر نهادها و نیروهای امدادی، با استفاده از ناوگان تخصصی خود نسبت به آواربرداری و بازگشایی سطحی معابر و خیابان‌ها اقدام می‌کند. درواقع به محض اعلام وقوع انفجار، خدمات پشتیبانی شبانه‌روزی و مستمر تا برقراری کامل نظم شهری و بازگشت معابر به شرایط عادی از سوی این سازمان ادامه خواهد داشت.

 

