خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه مشترک شماره ۶ جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه
کد خبر : 1767148
لینک کوتاه کپی شد.

بیانیه مشترک شماره ۶ جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه درباره‎ جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران پس از نقض آشکار اصول بنیادینِ منشور ملل متحد منتشر شد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ بیانیه مشترک شماره ۶ جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه به شرح زیر است: 

‎جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران پس از نقض آشکار اصول بنیادینِ منشور ملل متحد مبنی بر حل وفصل مسالمت ‎آمیز اختلاف‎‌ها میان اعضای جامعه‎ بین ‎المللی و ممنوعیت دست‎یازی به زور در روابط بین ‎المللی که نتیجه‎ تفسیر یک جانبه از قواعد حقوق بین الملل توسط ایالات متحده‎ آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل بود و منجر به تحمیل جنگ علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ شد، 

قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در جریان این جنگ بارها و بارها نقض شده است؛ جنگی که نخستین روز آن با حمله‎ وحشیانه‎ مستقیم به دانش آموزان دختر مدرسه‎ میناب به عنوان یک جنایت جنگیِ آشکار آغاز شد و با نقض ‎های پرشمارِ اصول و قواعد دیگر حقوق بشردوستانه به ویژه تفکیک و تناسب ادامه یافت و در نتیجه‎ آن، شمار زیادی از غیرنظامیان، اعم از نوزادان، کودکان، امدادگران و کارگران به شهادت رسیدند. 

بنا بر اطلاعات و داده ‎های گردآوری شده از سوی جمعیت هلال احمر و با توجه به اخبار و گزارش‌های دریافتی از سازمان ‎های مختلف، از آغاز جنگ تحمیلی تا کنون هزاران واحد غیرنظامی از جمله کارگاه ‎ها‎ و کارخانه‌های تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ خصوصی و دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد حمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده یا نابود شده اند. 

در نتیجه‎ این حمله ها، زندگی بسیاری از خانواده ‎ها و جمعیت غیرنظامی‌به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. در ادامه‎ نقض ‎های فاحش و گسترده ‎ی یادشده و تهدید مستقیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله به زیرساخت ‎های برق ایران، در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۵ چندین زیرساخت مهم کشور از جمله دو کارخانه‎ بزرگ فولاد کشور در خوزستان و اصفهان به طور مستقیم مورد حمله قرار گرفتند. 

افزون بر این، سایت‌های هسته ‎ای غیرنظامیِ کارخانه‎ تولید آب سنگین در خنداب و تأسیسات تولید کیک زرد شهید رضایی نژاد در یزد که مورد حمایت حقوق بین ‎الملل قرار دارند، مورد حمله قرار گرفتند که بنا بر گزارش‌های دریافتی، ضمن متوقف شدن خطوط تولید، شماری از کارکنان این واحدها، شهید یا زخمی‌شدند. 

حمله به زیرساخت‎های غیرنظامی، همچون نیروگاه ‎های برق، که در قواعد عرفی و معاهده‎ای حقوق بشردوستانه به شدت ممنوع شده است، مصداق بارزِ جنایت جنگیِ «به گرسنگی کشاندن جمعیت غیرنظامی» به شمار می‌رود که در اساسنامه‎ دیوان کیفری بین ‎المللی جرم ‎انگاری شده است. طرف ‎های درگیری بایستی به تعهدهای بین ‎المللی خود در این زمینه احترام بگذارند و از گسترش بیش از پیش جنگ به غیرنظامیان و اموال و تجهیزات غیرنظامی‌که آشکارا نقض «اصل تفکیک» به شمار می‎رود خودداری کنند تا زندگی و سلامت جسمی و روانی جمعیت غیرنظامی‌بیش از این در معرض تهدید قرار نگیرد. 

جمعیت هلال احمر و کمیته‎ ملی حقوق بشردوستانه نسبت به اظهارنظرهایی همچون «تروریست و نفرت ‎پراکن [نامیدن] ملت ایران» از سوی رئیس جمهور آمریکا که می‌‎تواند نشان از «قصد و نیت خاص» داشته باشد، و نیز اعلان رسمی و عمومیِ «هیچ کس در امان نیست» یا «به هیچ کس رحم نخواهد شد» از سوی وزیر جنگِ این کشور و دیگر اظهارنظرهای مشابه از سوی مقام‎های رژیم صهیونیستی به صورت پیدا و پنهان که آشکارا در حقوق بشردوستانه ممنوع شده است، هشدار می‌‎دهند. 

چنین اعلان ‎ها و اظهارنظرهای رسمی یادآور برنامه ‎ها، خط ‎مشی ‎ها و سیاست ‎های خطرناک جنگی است که منجر به جنایت ‎هایی علیه مردم در سرزمین ‎های دیگر از جمله یوگسلاوی سابق، رواندا و غزه شده‎ اند. 

انتظار می‎رود وجدان‌های حقوقی و اخلاقیِ آگاه و بیدار در جامعه‎ بین ‎الملللی از کنار چنین اظهارنظرهایی به سادگی نگذرند، از تجربه‌های تلخ گذشته درس گرفته و در برابر آن‎ها به طور جدی واکنش نشان دهند. 

جمعیت هلال احمر و کمیته‎ ملی حقوق بشردوستانه بار دیگر موارد نقض فاحش و گسترده‎ حقوق بشردوستانه از مدرسه‎ میناب و ناوشکن دِنا گرفته تا حمله به غیرنظامیان و اموال و اشیای غیرنظامی و نیز حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی مهم و حساس را که در واقع حمله به آینده‎ یک ملت، تمدن و فرهنگ کُهن به شمار می‎رود را محکوم می‌کنند و از جامعه‎ بین المللی کشورها، سازمان‌های بین ‎المللی، کمیته‌های ملی حقوق بشردوستانه، نهضت بین ‎المللی صلیب سرخ، کنشگران حقوق بشر و بشردوستانه می‌‎خواهد تا به مسئولیت انسانی، حقوقی و اخلاقی خود عمل کرده و از تمامی ظرفیت‌های در دسترسِ خود برای پایان دادن به این جنگ غیرقانونی و انسانیت زادیی آشکار و جلوگیری از موارد نقض فاحش حقوق بشردوستانه و نیز پایان دادن به «فرهنگ بی‌‎کیفرمانی» استفاده کنند و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکنند. 

بدیهی است سکوت در برابر جنایت در یک سرزمین مقدمه‎ای برای ارتکاب چنین جنایت‎هایی در سایر سرزمین‎ها خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار