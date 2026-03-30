بیانیه مشترک شماره ۶ جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه
بیانیه مشترک شماره ۶ جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه درباره جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران پس از نقض آشکار اصول بنیادینِ منشور ملل متحد منتشر شد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر؛ بیانیه مشترک شماره ۶ جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه به شرح زیر است:
جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران پس از نقض آشکار اصول بنیادینِ منشور ملل متحد مبنی بر حل وفصل مسالمت آمیز اختلافها میان اعضای جامعه بین المللی و ممنوعیت دستیازی به زور در روابط بین المللی که نتیجه تفسیر یک جانبه از قواعد حقوق بین الملل توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل بود و منجر به تحمیل جنگ علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ شد،
قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در جریان این جنگ بارها و بارها نقض شده است؛ جنگی که نخستین روز آن با حمله وحشیانه مستقیم به دانش آموزان دختر مدرسه میناب به عنوان یک جنایت جنگیِ آشکار آغاز شد و با نقض های پرشمارِ اصول و قواعد دیگر حقوق بشردوستانه به ویژه تفکیک و تناسب ادامه یافت و در نتیجه آن، شمار زیادی از غیرنظامیان، اعم از نوزادان، کودکان، امدادگران و کارگران به شهادت رسیدند.
بنا بر اطلاعات و داده های گردآوری شده از سوی جمعیت هلال احمر و با توجه به اخبار و گزارشهای دریافتی از سازمان های مختلف، از آغاز جنگ تحمیلی تا کنون هزاران واحد غیرنظامی از جمله کارگاه ها و کارخانههای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ خصوصی و دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد حمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده یا نابود شده اند.
در نتیجه این حمله ها، زندگی بسیاری از خانواده ها و جمعیت غیرنظامیبه شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. در ادامه نقض های فاحش و گسترده ی یادشده و تهدید مستقیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله به زیرساخت های برق ایران، در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۵ چندین زیرساخت مهم کشور از جمله دو کارخانه بزرگ فولاد کشور در خوزستان و اصفهان به طور مستقیم مورد حمله قرار گرفتند.
افزون بر این، سایتهای هسته ای غیرنظامیِ کارخانه تولید آب سنگین در خنداب و تأسیسات تولید کیک زرد شهید رضایی نژاد در یزد که مورد حمایت حقوق بین الملل قرار دارند، مورد حمله قرار گرفتند که بنا بر گزارشهای دریافتی، ضمن متوقف شدن خطوط تولید، شماری از کارکنان این واحدها، شهید یا زخمیشدند.
حمله به زیرساختهای غیرنظامی، همچون نیروگاه های برق، که در قواعد عرفی و معاهدهای حقوق بشردوستانه به شدت ممنوع شده است، مصداق بارزِ جنایت جنگیِ «به گرسنگی کشاندن جمعیت غیرنظامی» به شمار میرود که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرم انگاری شده است. طرف های درگیری بایستی به تعهدهای بین المللی خود در این زمینه احترام بگذارند و از گسترش بیش از پیش جنگ به غیرنظامیان و اموال و تجهیزات غیرنظامیکه آشکارا نقض «اصل تفکیک» به شمار میرود خودداری کنند تا زندگی و سلامت جسمی و روانی جمعیت غیرنظامیبیش از این در معرض تهدید قرار نگیرد.
جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه نسبت به اظهارنظرهایی همچون «تروریست و نفرت پراکن [نامیدن] ملت ایران» از سوی رئیس جمهور آمریکا که میتواند نشان از «قصد و نیت خاص» داشته باشد، و نیز اعلان رسمی و عمومیِ «هیچ کس در امان نیست» یا «به هیچ کس رحم نخواهد شد» از سوی وزیر جنگِ این کشور و دیگر اظهارنظرهای مشابه از سوی مقامهای رژیم صهیونیستی به صورت پیدا و پنهان که آشکارا در حقوق بشردوستانه ممنوع شده است، هشدار میدهند.
چنین اعلان ها و اظهارنظرهای رسمی یادآور برنامه ها، خط مشی ها و سیاست های خطرناک جنگی است که منجر به جنایت هایی علیه مردم در سرزمین های دیگر از جمله یوگسلاوی سابق، رواندا و غزه شده اند.
انتظار میرود وجدانهای حقوقی و اخلاقیِ آگاه و بیدار در جامعه بین الملللی از کنار چنین اظهارنظرهایی به سادگی نگذرند، از تجربههای تلخ گذشته درس گرفته و در برابر آنها به طور جدی واکنش نشان دهند.
جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه بار دیگر موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشردوستانه از مدرسه میناب و ناوشکن دِنا گرفته تا حمله به غیرنظامیان و اموال و اشیای غیرنظامی و نیز حمله به زیرساختهای غیرنظامی مهم و حساس را که در واقع حمله به آینده یک ملت، تمدن و فرهنگ کُهن به شمار میرود را محکوم میکنند و از جامعه بین المللی کشورها، سازمانهای بین المللی، کمیتههای ملی حقوق بشردوستانه، نهضت بین المللی صلیب سرخ، کنشگران حقوق بشر و بشردوستانه میخواهد تا به مسئولیت انسانی، حقوقی و اخلاقی خود عمل کرده و از تمامی ظرفیتهای در دسترسِ خود برای پایان دادن به این جنگ غیرقانونی و انسانیت زادیی آشکار و جلوگیری از موارد نقض فاحش حقوق بشردوستانه و نیز پایان دادن به «فرهنگ بیکیفرمانی» استفاده کنند و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکنند.
بدیهی است سکوت در برابر جنایت در یک سرزمین مقدمهای برای ارتکاب چنین جنایتهایی در سایر سرزمینها خواهد بود.