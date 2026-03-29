فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی به شهادت رسید
کد خبر : 1766966
در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به سازمان منابع طبیعی، فرمانده یگان حفاظت این سازمان که مجروح شده بود به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان منابع طبیعی، سرهنگ مجید زکریایی در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در روز گذشته به سازمان منابع طبیعی به سختی مجروح شده بود و امشب به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
شهید زکریایی حدود یک سال فرماندهی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی را برعهده داشت و پیش از آن فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور بود.