فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی به شهادت رسید

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان منابع طبیعی، سرهنگ مجید زکریایی در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در روز گذشته به سازمان منابع طبیعی به سختی مجروح شده بود و امشب به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

شهید زکریایی حدود یک سال فرماندهی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی را برعهده داشت و پیش از آن فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور بود.