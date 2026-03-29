بازگشایی جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۲۲ / ترافیک نیمهسنگین در محورهای شمالی
رئیس پلیس راه راهور فراجا از لغو محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و اعلام کرد: با تخلیه بار ترافیکی، این محورها از ساعت ۲۲:۰۰ بهصورت دوطرفه بازگشایی میشوند.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد از بازگشایی دوطرفه محور جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و اظهار کرد: محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال این دو محور که از ساعت ۱۴:۰۰ بهدلیل ترافیک سنگین اعمال شده بود، پس از تخلیه بار ترافیکی لغو شده و از ساعت ۲۲:۰۰ امشب (۹فروردین)تردد بهصورت دوطرفه برقرار خواهد شد.
وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب در محدودههای هزارچم و ولیآباد نیمهسنگین گزارش شده است.
سردار کرمی اسد با اشاره به وضعیت محور جاده هراز بیان کرد: ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدودههای لاسم، آباسک، رینه، گزنک و شاهاندشت و همچنین در مسیر شمال به جنوب در محدودههای شاهاندشت، گزنک، رینه، آباسک و رودهن نیمهسنگین است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جاده فیروزکوه نیز گفت: ترافیک در مسیر رفت و برگشت در محدوده شهرهای پل سفید و زیرآب نیمهسنگین جریان دارد.
وی با اشاره به وضعیت آزادراه رشت–قزوین افزود: در محدودههای سراوان و رودبار ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است، در حالی که تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران–شمال روان است.
سردار کرمی اسد در ادامه درباره شرایط جوی محورهای کشور تصریح کرد: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی و کرمانشاه بارش باران گزارش شده و در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان وزش باد و گردوخاک جریان دارد.
وی در پایان با اشاره به محورهای مسدود کشور خاطرنشان کرد: محورهای شریانی چابهار–بریس و بوشهر–دیر مسدود بوده و برخی محورهای غیرشریانی از جمله پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، زرآباد–چاهان، دلگان–جلگه، بمپور–جلگه، جلگه–چاه اسحاق و محور مرزی ریمدان تا اطلاع بعدی مسدود هستند.
همچنین برخی محورهای دارای انسداد فصلی از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده همچنان مسدود است.