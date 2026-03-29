دستگیری فرد ارسال کننده موقعیت ایست های بازرسی برای کانال های معاند

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد:با تلاش‌ ماموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، فردی که اقدام به ارسال موقعیت ایست‌های بازرسی و یگان‌های انتظامی به کانال‌های معاند کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.