دستگیری فرد ارسال کننده موقعیت ایست های بازرسی برای کانال های معاند
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به ارسال موقعیت ایست های بازرسی به کانال های معاند کرده بود.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد:با تلاش ماموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، فردی که اقدام به ارسال موقعیت ایستهای بازرسی و یگانهای انتظامی به کانالهای معاند کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.
این اقدامات تهدیدی جدی برای امنیت عمومی محسوب میشود ؛ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هشدار میدهد که با هرگونه تلاش برای اخلال در نظم و امنیت، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که این دستگیری نمونهای کوچک از کارآمدی و هوشیاری نیروهای اطلاعاتی در حفاظت از امنیت شهروندان است.