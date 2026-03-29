معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا خبر داد:
ثبت روزانه 20 میلیون تردد در کشور/ انتشار بستههای فرهنگی ترافیکی با رویکرد ارتقای فرهنگ رانندگی در نوروز
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا از تولید و انتشار گسترده بستههای آموزشی ترافیکی در ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با ثبت روزانه بیش از ۲۱ میلیون تردد در کشور، ارتقای فرهنگ رانندگی نقش کلیدی در کاهش تصادفات و تلفات جادهای دارد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علیاصغر زارع، با تشریح اقدامات این معاونت در حوزه فرهنگسازی ترافیکی اظهار کرد: بستههای آموزشی و فرهنگی متنوعی با هدف ارتقای سطح فرهنگ رانندگی و افزایش ایمنی ترددهای نوروزی تولید شده است.
سرهنگ زارع در ادامه تصریح کرد: یکی از ابعاد مهم ارتقای ایمنی ترافیک، فرهنگسازی و اطلاعرسانی است. موضوعی که حتی در شرایط ویژه این روزهای کشور (جنگی) نیز در تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته و از سوی پلیس راهور فراجا در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه اجرایی شده است. در همین خصوص، بستههای فرهنگی و اطلاعرسانی ترافیکی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود تولید و آماده انتشار شدهاند.
وی افزود: این تولیدات در قالبهای مختلفی از جمله موشنگرافیک، مستند، انیمیشنهای دوبعدی و سهبعدی، فیلمهای کوتاه، تیزرهای رئال، آثار عروسکی، دوربین مخفی، آبجکتموشن و همچنین تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده و با رویکردهایی نظیر جدی، طنز و کمدی برای تمامی گروههای سنی و فرهنگی طراحی شدهاند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به روند تولید این آثار بیان کرد: این محتواها پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و اتاقهای فکر و طی مراحل تخصصی از جمله سناریونویسی، کارگردانی، آهنگسازی، تدوین با استفاده از ظرفیتهای درونسازمانی و همکاری هنرمندان برونسازمانی تولید میشوند.
سرهنگ زارع با تأکید بر شرایط خاص ترافیکی ایام نوروز تصریح کرد: در حال حاضر روزانه حداقل ۲۰ میلیون تردد در سطح کشور ثبت میشود که بخش عمدهای از آن مربوط به سفرهای نوروزی و تردد در استانهای گردشپذیر است، بنابراین ارتقای فرهنگ رانندگی برای ایجاد انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات و جانباختگان یک ضرورت جدی است.
وی ادامه داد: در همین راستا، از دستگاههای ذیمدخل و متولیان امر خواسته شده است با تعامل و هماهنگی با معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، نسبت به دریافت و انتشار این بستههای فرهنگی در شبکههای تلویزیونی و شبکههای اجتماعی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به تولید تیزرهای صوتی، پادکستها و پیامهای صوتی ترافیکی گفت: این محتواها بهطور ویژه برای پخش در برنامههای رادیویی و نیز برنامه (سفر بخیر) از شبکه دو و (تازههای ترافیک) از شبکه سلامت تولید شده و میتواند نقش مؤثری در اطلاعرسانی هدفمند و ارتقای فرهنگ ترافیکی در میان شهروندان ایفا کند.
سرهنگ زارع در پایان خاطرنشان کرد: استمرار تولید و انتشار محتوای هدفمند در حوزه فرهنگ ترافیک میتواند به شکل قابل توجهی در کاهش تصادفات، حفظ جان شهروندان و ارتقای نظم ترافیکی در کشور مؤثر باشد.