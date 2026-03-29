خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا خبر داد:

ثبت روزانه 20 میلیون تردد در کشور/ انتشار بسته‌های فرهنگی ترافیکی با رویکرد ارتقای فرهنگ رانندگی در نوروز

کد خبر : 1766840
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا از تولید و انتشار گسترده بسته‌های آموزشی ترافیکی در ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با ثبت روزانه بیش از ۲۱ میلیون تردد در کشور، ارتقای فرهنگ رانندگی نقش کلیدی در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای دارد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اصغر زارع، با تشریح اقدامات این معاونت در حوزه فرهنگ‌سازی ترافیکی اظهار کرد: بسته‌های آموزشی و فرهنگی متنوعی با هدف ارتقای سطح فرهنگ رانندگی و افزایش ایمنی ترددهای نوروزی تولید شده است. 

سرهنگ زارع در ادامه تصریح کرد: یکی از ابعاد مهم ارتقای ایمنی ترافیک، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است. موضوعی که حتی در شرایط ویژه این روزهای کشور (جنگی) نیز در تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته و از سوی پلیس راهور فراجا در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه اجرایی شده است. در همین خصوص، بسته‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی ترافیکی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تولید و آماده انتشار شده‌اند. 

وی افزود: این تولیدات در قالب‌های مختلفی از جمله موشن‌گرافیک، مستند، انیمیشن‌های دوبعدی و سه‌بعدی، فیلم‌های کوتاه، تیزرهای رئال، آثار عروسکی، دوربین مخفی، آبجکت‌موشن و همچنین تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده و با رویکردهایی نظیر جدی، طنز و کمدی برای تمامی گروه‌های سنی و فرهنگی طراحی شده‌اند. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به روند تولید این آثار بیان کرد: این محتواها پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و اتاق‌های فکر و طی مراحل تخصصی از جمله سناریونویسی، کارگردانی، آهنگسازی، تدوین با استفاده از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و همکاری هنرمندان برون‌سازمانی تولید می‌شوند. 

سرهنگ زارع با تأکید بر شرایط خاص ترافیکی ایام نوروز تصریح کرد: در حال حاضر روزانه حداقل ۲۰ میلیون تردد در سطح کشور ثبت می‌شود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به سفرهای نوروزی و تردد در استان‌های گردش‌پذیر است، بنابراین ارتقای فرهنگ رانندگی برای ایجاد انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات و جان‌باختگان یک ضرورت جدی است. 

وی ادامه داد: در همین راستا، از دستگاه‌های ذی‌مدخل و متولیان امر خواسته شده است با تعامل و هماهنگی با معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، نسبت به دریافت و انتشار این بسته‌های فرهنگی در شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به تولید تیزرهای صوتی، پادکست‌ها و پیام‌های صوتی ترافیکی گفت: این محتواها به‌طور ویژه برای پخش در برنامه‌های رادیویی و نیز برنامه (سفر بخیر) از شبکه دو و (تازه‌های ترافیک) از شبکه سلامت تولید شده و می‌تواند نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی هدفمند و ارتقای فرهنگ ترافیکی در میان شهروندان ایفا کند. 

سرهنگ زارع در پایان خاطرنشان کرد: استمرار تولید و انتشار محتوای هدفمند در حوزه فرهنگ ترافیک می‌تواند به شکل قابل توجهی در کاهش تصادفات، حفظ جان شهروندان و ارتقای نظم ترافیکی در کشور مؤثر باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار