آماده باش نیروهای خدمات شهری برای مقابله با احتمال آبگرفتگی در ایام پربارش پایتخت

به گزارش ایلنا، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به تمهیدات برای مدیریت شرایط در پی بارندگی‌های نوروزی اظهار داشت: تمام نیروهای خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه پایتخت در حالت آماده‌باش هستند و نقاط مستعد آب‌گرفتگی از پیش شناسایی و به‌طور مستمر پایش می‌شوند. نیروهای خدمات شهری به‌صورت شیفتی و شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند. صدها نقطه حساس از پیش احصا شده و تجهیزات تخلیه آب، پمپ‌های سیار و ماشین‌آلات مکانیزه در این نقاط مستقر شده‌اند.

گودرزی تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری در این ایام، اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از اختلال در تردد شهروندان است.

وی افزود: عملیات لایروبی انهار، کانال‌ها و جوی‌ها از ماه‌های گذشته آغاز شده و پاکسازی مخازن جمع‌آوری آب‌های سطحی به‌ویژه در نقاط دارای سابقه آب‌گرفتگی ادامه دارد. در حوزه خدمات‌رسانی نوروزی نیز ایستگاه‌های خدمات شهری در سطح شهر مستقر شده و سامانه ۱۳۷ از روزهای پایانی سال به‌صورت فعال پاسخگوی شهروندان است. این ایستگاه‌ها علاوه بر راهنمایی شهروندان، نقش پشتیبانی در شرایط بارندگی و حوادث احتمالی را بر عهده دارند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره مدیریت لحظه‌ای بارش‌ها توضیح داد: گروه‌های عملیاتی به‌صورت میدانی در سطح شهر حضور دارند و در صورت بروز آب‌گرفتگی، مشکل در کوتاه‌ترین زمان رفع می‌شود؛ نیروها تا پایان عملیات در محل باقی می‌مانند.

گودرزی با اشاره به شرایط ویژه کشور و تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: با وجود شرایط جنگی و فشارهای ناشی از آن، ارائه خدمات روزمره شهری در تهران بدون وقفه ادامه دارد و هیچ خللی در جمع‌آوری پسماند، نظافت معابر، مدیریت آب‌های سطحی و خدمات عمومی ایجاد نشده است. پایداری خدمات شهری بخشی از حفظ آرامش روانی شهروندان در شرایط حساس کنونی است.

به گزارش شهر بر اساس گزارش‌های رسمی، مدیریت شهری تهران در نوروز ۱۴۰۵ با آماده‌باش کامل نیروها، لایروبی پیشگیرانه و استقرار تجهیزات، موفق شده از بروز آب‌گرفتگی‌های گسترده جلوگیری کرده و خدمات شهری را حتی در شرایط ویژه کشور بدون وقفه تداوم بخشد.

انتهای پیام/