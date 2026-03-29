رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد:
ارائه بیش از ۹ هزار خدمت درمانی در مراکز درمانی قم طی ایام نوروز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، با انتشار گزارشی از عملکرد مراکز تحت پوشش این دانشگاه در ایام نوروز، از ارائه خدمات گسترده بهداشتی و درمانی به شهروندان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از آغاز تعطیلات نوروزی تاکنون بیش از ۹ هزار نفر به مراکز آموزشی درمانی مراجعه کردهاند، گفت: از این تعداد، ۳ هزار و ۵۹۶ نفر در بخش اورژانس تحت نظر قرار گرفتند، ۴ هزار و ۶۹۵ نفر به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند و ۱۰۰۵ نفر در بخشهای مختلف بیمارستانی بستری شدهاند.
ابرازه با اشاره به انجام حدود ۳۰۰ عمل جراحی به غیر از زایمان در این بازه زمانی، افزود: ۳ هزار و ۸۸۳ ویزیت پزشکی در درمانگاههای عمومی، تخصصی و فوقتخصصی انجام شده و همچنین ۳۰۲۹ نفر به بخشهای پاراکلینیک شامل تصویربرداری، آزمایشگاه و واحدهای تشخیصی مراجعه کردهاند. وی از انجام ۲۵۶ مورد زایمان در این دوره نیز خبر داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به آمار خدمات معاونت بهداشت از آغاز کشیکهای نوروزی اشاره کرد و گفت: غربالگری پاشنه پای ۱۶۱ نوزاد، پیگیری سلامت ۱۲۷ مادر نیازمند مراقبت ویژه، ارائه ۱۰۳ خدمت در مرکز درمان پیشگیری هاری، انجام ۴۰۶۳ ویزیت پزشکی سرپایی و ارائه ۱۸۷۵ خدمت پرستاری از جمله اقدامات این معاونت بوده است.
وی افزود: بازرسی از ۱۰۰۳ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ۲۸۸ بازدید از اماکن عمومی، ۱۰۳۵ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی، ۳۲۳ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی و بازدید از ۱۰۸ کارگاه مستعد حوادث شیمیایی نیز توسط تیمهای نظارتی انجام شده است.
ابرازه در بخش دیگری از گزارش خود به عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی اشاره کرد و گفت: از ۲۷ اسفند تا صبح امروز، اورژانس ۱۱۵ استان حدود ۷ هزار تماس تلفنی مواجه بوده که منجر به اعزام ۲۲۵۰ ماموریت شده است. در این مدت به ۲۱۰۰ مصدوم و بیمار خدمت ارائه شده و ۴۶۵ مورد تصادف شهری و جادهای ثبت شده که متأسفانه یک مورد فوت در صحنه گزارش شده است.
به گزارش وبدا، وی در پایان با تقدیر از تلاش بیوقفه کادر درمان و بهداشت استان، بر تداوم ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان در ادامه ایام نوروز تأکید کرد.