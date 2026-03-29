ایلام، لرستان و کرمانشاه پربارشترینهای هفته اول فروردین
سازمان هواشناسی در گزارشی اعلام کرد: در هفته نخست فروردین ۳۷.۵ میلی متر بارش در کشور به ثبت رسید که ایلام با ۱۳۸، لرستان با ۱۰۲.۷ و کرمانشاه با ۹۹.۸ میلی متر به ترتیب پربارشترین استانهای کشور در این مدت بودند.
به گزارش ایلنا، ثبت ۱۹۲ میلی متر بارندگی از ابتدای سال آبی تا ۷ فروردین نشان میدهد که این مقدار بارش ۱۱.۸ درصد بیشتر از زمان مشابه در دوره بلندمدت است بطوری که با این حجم بارش نزدیک به ۸۲ درصد از بارشهای سال آبی کشور تامین شده است.
بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، هرمزگان، ایلام، آذربایجان غربی، کرمانشاه و بوشهر در زمره پربارشترین و گیلان، مازندران، تهران، مرکزی و قزوین در صدر کم بارشترین استانهای کشور در سال آبی کنونی هستند.