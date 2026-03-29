زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۵ به زودی اعلام میشود
براساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعیه تکمیلی در رابطه با نحوه تداوم آموزش و زمان برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۵ به زودی منتشر میشود.
به گزارش ایلنا، در نشست شورای معاونان وزارت علوم که با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد موضوعاتی از جمله نحوه استمرار آموزش، چگونگی برگزاری کلاس ها، ادامه فعالیتهای پژوهشی و فناوری دانشگاه ها، نحوه دفاع از پایان نامهها و نیز روند جذب اعضای هیئت علمی در وضعیتهای متفاوت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین تاکید شد دانشگاهها باید آمادگی لازم را برای اجرای برنامههای پیش بینی شده متناسب با سناریوهای احتمالی داشته باشند تا روند آموزش و پژوهش در کشور با حداقل اختلال ادامه یابد.
