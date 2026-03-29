به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ستاد شرایط اضطراری هلال‌احمر گفت: شهادت قائد و رهبر شهید ما، حادثه غم‌انگیزی بود. اما کار بسیار بزرگ و تأثیرگذار مجلس خبرگان رهبری در معرفی و تعیین رهبری جدید و سوم انقلاب، موجب شد مسیر انقلاب با قوت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. این مبارزه و پایمردی، نشانی از این پایداری در این مسیر است.

وی افزود: رهبری شهید فرمودند: «تا رسیدن به قله فاصله‌ای نداریم» ایالات متحده در هیچ جنگی، چنین ضربات مهلکی نخورده است. امروز نظام جمهوری اسلامی، پایدار و مقتدر در مقابل تمامی تهدیدات ایستاده است. پیروزی ما در جنگ رمضان، ما را به قله‌ای که قائد شهید فرمودند، می‌رساند و این مهم را محقق می‌سازد.

شهریاری خاطرنشان کرد: نگاه دنیا به جمهوری اسلامی تغییر کرده است. مردم ایران با غیرت فراوان، خیابان و میدان را در اختیار دارند و این حضور، معادلات فنی دشمن را با چالش‌های فراوان مواجهه ساخته است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمات مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی خالصانه از راهبری و مدیریت جهادی و میدانی دکتر کولیوند و مدیران ارشد هلال‌احمر در امر امدادرسانی در جنگ رمضان، گفت: امروز شاهد ایثار و جانفشانی مثال‌زدنی نیروهای جوان، داوطلب و بی‌ادعای هلال‌احمر در امدادرسانی و کمک به هموطنان هستیم. هلال‌احمر همیشه ثابت کرده است، نقطه اتکا و آرامش مردم در شرایط سخت است. در جنگ رمضان هم این موضوع با قوت بیشتری به چشم می‌آید.

وی اضافه کرد: دکتر کولیوند، پیگیری‌های فراوان در بحث بودجه هلال‌احمر مرتبط با بیمه، خرید خودرو و تجهیزات برای امدادگران داشته‌اند. تأثیر تحقق این پیگیری‌ها، امروز در امدادرسانی به‌هنگام و ارزشمند نیروهای عملیاتی هلال‌احمر، به خوبی مشهود است.

شهریاری خاطرنشان کرد: قطعا همراهی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان با جمعیت هلال‌احمر، به واسطه عملکرد قابل قبول و ارزشمند جمعیت هلال‌احمر در حوزه‌های مختلف است. همچنان مجلس شورای اسلامی‌برای انجام وظیفه در کنار هلال‌احمر حضور دارد.

