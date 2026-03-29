ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا

​سازمان هواشناسی امروز برای برخی نواحی شمال غرب، غرب و ارتفاعات البرز، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی کرده است.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی برای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، ارتفاعات قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش‌های خفیف پیش بینی کرده است. 

براساس داده‌های این سازمان فردا هم سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور خواهد شد. 

همچنین بندرعباس با بیشینه دمای ۲۶ درجه بالای صفر، گرمترین مرکز استان است. یاسوج، شهرکرد و ارومیه هم صبح امروز با کمینه ۲ درجه بالای صفر، خنک‌ترین مراکز استانهای کشور بودند. ارتفاعات البرز، سبلان و زردکوه بختیاری نیز با دمای ۴ درجه زیرصفر سردترین مناطق کشور هستند.

 

