به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر، مدیر کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از تداوم پایش‌های دقیق و برنامه‌ریزی‌شده بر فراورده‌های غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه خبر داد و تأکید کرد: نظارت‌ها در این حوزه همانند سال‌های قبل با شدت و جدیت کامل دنبال می‌شود تا سلامت مصرف‌کنندگان تضمین شود.

وی با اشاره به حساسیت ویژه نظارت بر کترینگ‌های صنعتی گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی از مرحله تأمین مواد اولیه تا تحویل نهایی به مصرف‌کننده، اولویت اصلی این سازمان است. استفاده از مواد اولیه دارای مجوز، کنترل دما در زنجیره سرد، انجام آزمون‌های میکروبی دوره‌ای و بسته‌بندی بهداشتی پلمب شده از جمله الزامات اجباری برای واحدهای کترینگ صنعتی محسوب می‌شود.

مدیر کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو افزود: درج دقیق تاریخ تولید و انقضا، رعایت اصول بهداشت فردی پرسنل و گواهی سلامت تجهیزات تولیدی از دیگر شاخص‌های پایش مستمر بازرسان در سطح عرضه است.

بهفر در خصوص گستره نظارت‌ها خاطرنشان کرد: پایش فراورده‌های غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه، شامل مراکز تولید، توزیع، انبارها و نقاط فروش، همانند سال‌های گذشته با شدت و دقت کامل در حال انجام است و بازرسان ما در سراسر کشور به‌صورت روزانه نمونه‌برداری و کنترل کیفیت را انجام می‌دهند.

وی درباره شرایط ویژه مانند وضعیت‌های اضطراری و بحران نیز تصریح کرد: در چنین شرایطی، شدت و دقت نظارت‌ها افزایش می‌یابد. بازرسی‌های سرزده، پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و کنترل کیفیت مواد ورودی در اولویت اقدامات قرار دارد تا کوچک‌ترین خللی در ایمنی غذایی ایجاد نشود.

بهفر در پاسخ به سوالی درباره برخورد با واحدهای متخلف گفت: هر مرکز فاقد پروانه بهداشتی یا مغایر با هنجارهای اجباری، بلافاصله شناسایی و از چرخه توزیع خارج می‌شود. تعطیلی واحد، ضبط محصولات و پیگرد قانونی مسئولان، رویه قطعی سازمان در مواجهه با تخلفات است.

وی با تأکید بر پیامدهای جدی نقض اصول ایمنی در مقیاس صنعتی خاطرنشان کرد: یک خطا در فرآیند تولید یا توزیع می‌تواند طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان را در معرض خطر قرار دهد. از این‌رو، سازمان غذا و دارو با به‌کارگیری ابزارهای نظارتی، آزمایشگاهی و حقوقی، مصمم است زنجیره تأمین و عرضه غذای صنعتی را در بالاترین سطح ایمنی نگه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گفتنی است بر اساس آمارهای رسمی، بیش از هزار واحد کترینگ صنعتی در کشور تحت پوشش نظارتی سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند و پایش مستمر این واحدها از طریق سامانه‌های الکترونیکی و بازرسی‌های میدانی انجام می‌پذیرد.

انتهای پیام/