​سخنگوی شهرداری تهران پیشنهاد داد:

پیشنهاد معاوضه اسرای احتمالی آمریکا با علی کریمی و مسیح علینژادها

​سخنگوی شهرداری تهران گفت: در صورت جنگ زمینی آمریکا با ایران، قطعاً ما اسیرانی خواهیم داشت پیشنهادم این است که آنان را با خائنینی مانند مسیح علینژاد و علی کریمی معاوضه کنیم تا ببینیم مردم با وطن‌فروشان چه می‌کنند.

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در اجتماع مردم در میدان انقلاب گفت: شاید حضور شما در میادین از لحاظ فداکاری و جان‌فشانی ارزش کار رزمندگان را نداشته باشد اما حضور شما این پیام سیاسی را دارد که هیج کس حق ندارد بنشیند، هیچ کس حق ندارد کوتاه بیاید. 

وی ادامه داد: یک زمانی با اعلام حرکت ناوهای آمریکایی باعث سقوط دولت‌ها می‌شد، یک زمانی اعلام اینکه قرار است با کشوری وارد جنگ نظامی شود، باعث سقوط حکومت‌ها می‌شد. 

محمدخانی افزود: امروز برعکس این اتفاق در حال رخ دادن است، ابتکار عمل تنگه هرمز در دست ایران است. 

سخنگوی شهرداری تهران مطرح کرد: امروز شما مردم در حال رقم زدن مهمترین، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین صفحات تاریخ ایران هستید. 

وی گفت: اگر جنگ زمینی صورت بگیرد، قطعاَ شاهد شکست فضاحت بار آمریکایی‌ها خواهیم بود. 

