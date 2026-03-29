یک واحد تولیدی محصولات استراتژیک اتاق عمل مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، این واحد تولیدی که با بیش از دو دهه سابقه در زمینه تولید ست سرم، ست خون و سایر کالاهای استراتژیک پزشکی، هم‌اکنون در حال ارزیابی دقیق خسارات وارده و برنامه‌ریزی برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید است.

بر اساس بررسی‌های اولیه، بخش‌هایی از جمله سقف‌های کاذب اداری، واحد استریل با گاز اتیلن اکساید، کلین‌روم و سالن تولید اصلی نیازمند بازبینی فنی و تعمیرات اساسی هستند.

در بخش انبارداری نیز انبار میانی محصولات و انبار مرکزی تحت مدیریت علایی تجهیزات مورد بازبینی قرار گرفته و اقدامات لازم برای حفظ کیفیت محصولات در دست اجراست.

واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت، سالن تزریق و فضای رختکن پرسنل نیز در فهرست بخش‌های نیازمند بازسازی قرار دارند و تیم‌های فنی مشغول کار برای احیای استانداردهای تولید هستند.

مدیریت کارخانه پیک مد با هماهنگی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای بازگشت تدریجی به ظرفیت تولید قبلی تدوین کرده است.

با تخصیص سهمیه تولید به سایر واحدهای فعال در زمینه ملزومات مصرفی پزشکی و مدیریت هوشمند موجودی انبارها، خلأ تأمین این واحد جبران می‌شود. خوشبختانه اقلامی همچون ست سرم، ست خون و سایر ملزومات یکبارمصرف با اولویت‌بندی در شبکه توزیع، در دسترس مراکز درمانی و بیمارستان‌ها قرار دارد.

اولویت اصلی در این فرآیند، حفظ کیفیت محصولات، رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و تأمین به‌موقع نیازهای مراکز درمانی کشور عنوان شده است.

