یک واحد تولیدی محصولات استراتژیک اتاق عمل مورد اصابت قرار گرفت

یک واحد تولیدی محصولات استراتژیک اتاق عمل مورد اصابت قرار گرفت
کارخانه تولیدی پیک مد، از واحدهای فعال در حوزه تولید ملزومات مصرفی پزشکی، بر اثر حملات اخیر رژیم صهیونیستی به یکی از شهرک‌های صنعتی تهران، دچار آسیب‌هایی در بخش‌هایی از تأسیسات و خطوط تولید شده است.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام سازمان غذا و دارو،  این واحد تولیدی که با بیش از دو دهه سابقه در زمینه تولید ست سرم، ست خون و سایر کالاهای استراتژیک پزشکی، هم‌اکنون در حال ارزیابی دقیق خسارات وارده و برنامه‌ریزی برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید است. 

بر اساس بررسی‌های اولیه، بخش‌هایی از جمله سقف‌های کاذب اداری، واحد استریل با گاز اتیلن اکساید، کلین‌روم و سالن تولید اصلی نیازمند بازبینی فنی و تعمیرات اساسی هستند. 

در بخش انبارداری نیز انبار میانی محصولات و انبار مرکزی تحت مدیریت علایی تجهیزات مورد بازبینی قرار گرفته و اقدامات لازم برای حفظ کیفیت محصولات در دست اجراست. 

واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت، سالن تزریق و فضای رختکن پرسنل نیز در فهرست بخش‌های نیازمند بازسازی قرار دارند و تیم‌های فنی مشغول کار برای احیای استانداردهای تولید هستند. 

مدیریت کارخانه پیک مد با هماهنگی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای بازگشت تدریجی به ظرفیت تولید قبلی تدوین کرده است. 

با تخصیص سهمیه تولید به سایر واحدهای فعال در زمینه ملزومات مصرفی پزشکی و مدیریت هوشمند موجودی انبارها، خلأ تأمین این واحد جبران می‌شود. خوشبختانه اقلامی همچون ست سرم، ست خون و سایر ملزومات یکبارمصرف با اولویت‌بندی در شبکه توزیع، در دسترس مراکز درمانی و بیمارستان‌ها قرار دارد. 

 اولویت اصلی در این فرآیند، حفظ کیفیت محصولات، رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و تأمین به‌موقع نیازهای مراکز درمانی کشور عنوان شده است.

