ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه علم و صنعت ایران در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ حمله هوایی ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه علم و صنعت ایران در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ حمله هوایی ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه توسط آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، بیانیه ای صادر کرد.
بسمالله الرحمن الرحیم
دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یک دانشگاه با سابقه و با قدمتی قریب به یکصد سال فعالیت علمی و آموزشی، اثرگذار در تولید علم و فناوری، مجری پژوهشها و پروژههای ملی و کاربردی برای توسعه کشور و تربیت نیروهای متخصص و متهد شناخته میشود. بامداد روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵ در حمله هوایی دشمن امریکایی- صهیونیستی به ساختمانهای پژوهشی و آموزشی این دانشگاه برگ دیگری از جنایات استکبار جهانی رقم خورد.
هرگونه تعرض به محیطهای دانشگاهی و مراکز علمی، اقدامی مغایر با اصول انسانی، حرمتشکنی حوزه علم و دانش، و خلاف قوانین بینالمللی است. این اقدام ناجوانمردانه در پی گذشت کمتر از یک هفته از ترور مظلومانه دکتر سعید شمقدری (از اعضاء هیات علمی دانشگاه)، خود نشانی از عداوت دشمن ضدبشریت امریکایی- صهیونیستی با نهاد دانشگاه، دانشمندان متعهد و ایران سربلند میباشد.
دشمن نمیتواند ببیند ایران عزیز با وجود این همه محدودیتها، تحریم و کارشکنیها در عرصههای علمی و فناوری بدرخشد و میخواهد با حمله به اماکن دانشگاهی و ترور فیزیکی شخصیتهای علمی، جلوی این پیشرفتها را بگیرد. لیکن توجه ندارد که این پیشرفتها در کشور ما بومی و نهادینه شدهاند و به یک فرد، یک مرکز و یا یک دانشگاه محدود نمیشوند.
دانشگاه علم و صنعت ایران، ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی و ضدبشری، اعلام میدارد که چنین حرکتهای مذبوحانه و شرم آوری هرگز نخواهد توانست چرخهای پیشرفت علمی کشور را متوقف کند. دانشگاه علم و صنعت ایران از جامعه جهانی، دانشگاهها، مراکز علمی و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل و یونسکو به طور جد میخواهد که با محکوم کردن این جنایت به مسئولیت خود عمل نمایند.
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۴۰۵/۰۱/۰۹